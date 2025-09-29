Netflix hisseleri düştü, sinema dünyası şaşkın! Trump’tan yabancı filmlere %100 vergi kararı

Trump'ın bu hamlesi, korumacı ticaret politikalarını kültürel endüstrilere de genişletme isteğini gösteriyor ve uluslararası gişe gelirlerine ve yabancı ortaklarla ortak yapımlara büyük ölçüde bağımlı olan film stüdyoları için belirsizliği artırıyor.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, Amerikan film endüstrisinin yabancı rakipleri karşısında gerilediğini iddia ederek bu önlemi duyurdu. Truth Social'da "Film işimiz, tıpkı bir bebeğin şekerini çaldıkları gibi, diğer ülkeler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden çalındı," diye yazdı. Ancak Trump'ın ülke dışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi koymayı hangi yasal dayanağa dayanarak planladığı henüz belli değil.

Beyaz Saray, Reuters'ın tarifelerin nasıl uygulanacağına dair yorum talebine hemen yanıt vermedi. Warner Bros. Discovery, kablo devi Comcast, Paramount Skydance ve Netflix de Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi ve Comcast da yorum yapmayı reddetti. PP Foresight analisti Paolo Pescatore, "Çok fazla belirsizlik var ve bu son hamle, yanıtladığından daha fazla soru ortaya çıkarıyor," dedi.

Netflix hisseleri erken işlemlerde %1,5 düştü. Paramount Skydance ve Warner Bros. Discovery de sırasıyla %2,1 ve %1,3 düşüş yaşadı. Donald Trump, ABD dışında üretilen yabancı filmlere gümrük vergisi uygulama fikrini ilk olarak Mayıs ayında duyurmuş ancak ayrıntı vermemişti. Bu durum, eğlence sektörünün bu önlemin yalnızca belirli ülkelere mi yoksa tüm film ithalatçılarına mı uygulanacağı konusunda belirsizlik yaratmasına neden oldu.

SİNEMA DÜNYASI ŞAŞKIN!

Film stüdyosu yöneticileri, bu yılın başlarında Reuters'a yaptıkları açıklamada, modern filmlerin genellikle farklı ülkelere yayılmış prodüksiyon, finansman, post prodüksiyon ve görsel efektleri içerdiğini belirterek, böyle bir önlemin nasıl uygulanabildiğine "tamamen şaşırdıklarını" söylemişti.

ABD başkanının bu hamlesi hukuk ve ticaret analistlerinin şüphesini çekti. Bazıları, film yapımlarının bir tür fikri mülkiyet olduğunu ve ABD'nin geleneksel olarak ticaret fazlası verdiği küresel hizmet ticareti kapsamına girdiğini belirtti. Bu durum, bu tür gümrük vergilerinin uygulanmasının yasallığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Yabancı stüdyolarla ortak yapımların zaten yaygın olması da kafa karışıklığını artırıyor ve bu tür yapımların nasıl sınıflandırılacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Bu arada Trump, geçen hafta Reuters'ın haberine göre, ABD'ye mobilya ithalatına yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulamasının ardından, ABD'ye yeni gümrük vergilerinin ayrıntılarının yakında açıklanacağını söyledi. Trump, Truth Social'da yazdığı yazıda, Kuzey Carolina eyaletindeki mobilya sektörünün yaşadığı kayıplara atıfta bulunarak, "Mobilyalarını ABD'de üretmeyen her ülkeye önemli gümrük vergileri uygulayacağım. Ayrıntılar yakında açıklanacak," dedi.

Haber ajansının hatırlattığına göre Trump, geçen hafta sonu mutfak dolapları, banyo armatürleri ve ilgili ürünlerin ithalatına gümrük vergisi, döşemeli mobilyalara ise yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Tüm yeni gümrük vergilerinin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

Mobilya sektörü temsilcileri, özellikle Çin, Meksika ve Vietnam'dan ithalata bağımlı olan ABD'de üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, tarifelerin şirketlerin fiyatları düşük tutmasını zorlaştıracağını belirtiyor.

Williams-Sonoma ve RH gibi önde gelen ABD mobilya ve ev eşyası şirketlerinin CEO'ları, yatırımcılarla yaptıkları son kazanç görüşmelerinde yüksek tarifelerin etkisine ilişkin endişelerini dile getirdiler.

Üreticiler ve perakendeciler, artan emtia ve tedarik zinciri maliyetlerini dengelemeye çalışırken sürekli değişen tarife politikalarıyla boğuşurken, giyimden televizyona kadar çeşitli malların fiyatları son aylarda arttı.

Film endüstrisi yöneticileri ayrıca geniş kapsamlı bir gümrük vergisinin, görsel efekt sanatçılarından, çalışmaları genellikle birden fazla ülkede koordine edilen yapım ekiplerine kadar, yurtdışı çekimlerinde çalışan binlerce Amerikalı işçiyi etkileyebileceği konusunda uyarıyor.