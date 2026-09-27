Fon mağdurlarının ödemesinde yeni formül: Risk derecesine göre sınıflandırma gündemde

Yatırım fonlarında patlak veren skandalın ekonomik ve siyasi faturası iktidarın ana gündemi haline geldi. ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam'ın haftalık ekonomi analizine göre; iktidar seçim öncesi 455 bin tasarrufçunun tepkisini azaltmak için kademeli ödeme planı hazırlarken, ağır kriz ortamında risk alan fonlar için kamu kaynaklarının kullanılıp kullanılmayacağı Ankara kulislerini karıştırdı.

Yatırım fonlarında yaşanan krizin ardından ekonomi yönetiminde kritik toplantı trafiği başladı. Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD dönüşü kurmaylarıyla peş peşe gerçekleştirdiği zirvelerde, fon skandalının devlete ve iktidara çıkaracağı fatura hesaplanıyor. Masadaki temel başlıkları ise alacaklılara yapılacak ödemelerin yöntemi, miktarı ve zamanlaması oluşturuyor.

ESKİ BAKAN İDDİASI VE İTTİFAK CEPHELERİNDE HAREKETLİLİK

Skandal yalnızca ekonomik değil, iktidar cephesinde ciddi bir siyasi sarsıntı yaratma potansiyeli taşıyor. YENİ Parti Sözcüsü, eski bakanlardan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin 6 ay içerisinde biri yurt dışı olmak üzere 4 farklı hesap üzerinden bu fonlar aracılığıyla fahiş gelirler elde edip sistemden çıktığını hesap numaraları vererek açıkladı.

Bu iddiaların yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın parti toplantısında yaptığı, "Zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak" açıklaması krizin boyutunu gözler önüne serdi. Gözler, skandala ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takınacağı tavra çevrildi.

SARAY'DA PEŞ PEŞE ZİRVE: 455 BİN KİŞİYE KADEMELİ FORMÜL

Toplantılardan sızan bilgilere göre iktidar, fonlarda parası bulunan ve alacağı 1 milyon liranın altında olan küçük tasarrufçulara öncelik vermeyi planlıyor. Ayrıca mali durumu daha iyi olan bazı şirket fonlarının tasfiye programından çıkarılması da tartışılıyor.

Bankacılık çevreleriyle görüşen Erdal Sağlam, kulislerde konuşulan kademeli formülü şöyle aktardı:

"Yaklaşan seçimler öncesinde mağdur sayısını hızla eritmek için ilk aşamada 250 bin liraya kadar, ardından 500 bin liraya kadar ve son olarak 1 milyon liralık alacakların ödenmesi hedefleniyor. Bu yöntemle 455 bin kişilik alacaklı kitlesinin büyük bölümü memnun edilerek, sandık öncesi sürecin siyasi faturası düşürülmek isteniyor."

YÜZDE 60'A VARAN DEĞER KAYBI: KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Ödemelerde hangi tarihin baz alınacağı belirsizliğini korurken, fonların risk dereceleri ödenecek tutarlarda belirleyici olacak. Risk derecesi 1-2 seviyesindeki para piyasası fonlarına yatırım yapanların, hisse senedi teminatlarına bağlı olarak indirimli de olsa paralarını daha kısa sürede tahsil edebileceği öngörülüyor.

Risk derecesi 6-7 olan serbest fon yatırımcılarını ise büyük bir zarar bekliyor. Tasfiye sürecinden bu yana fon portföyündeki bazı hisse senetlerinde yüzde 50 ila 60 oranında değer kaybı yaşandığı belirtilirken, serbest fonlardaki tahsilat oranının çok düşük kalacağı kaydediliyor.

EMEKLİ GEÇİNEMEZKEN RİSK ALANLARA HAZİNE GÜVENCESİ Mİ VERİLECEK?

Sürecin en kritik düğümünü ise "kamu kaynağı kullanılacak mı?" sorusu oluşturuyor. Kulislerde, ödemeleri hızlandırmak için kamu desteğiyle bir havuz oluşturulabileceği konuşulsa da, bu durumun bilerek risk alan yatırımcılara Hazine'den yani halkın cebinden kaynak aktarılması anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Piyasa ekonomisine aykırı olan böyle bir adımın, serbest piyasadaki hisse senetlerine "kamu garantisi" algısı yaratacağı vurgulanıyor.

Geniş halk kesimlerinin derin bir yoksullukla mücadele ettiği, hayat pahalılığının ve emekli intiharlarının gündemde olduğu bir dönemde; kamu kaynaklarının riskli fon yatırımlarını kurtarmaya tahsis edilmesinin toplumda büyük bir infial yaratacağı ve iktidara asıl faturayı bu tercihin çıkaracağı belirtiliyor.