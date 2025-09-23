Fiyatları belli oldu: Pierre Cardin, U.S. Polo Assn., Cacharel...

Fiyatları belli oldu: Pierre Cardin, U.S. Polo Assn., Cacharel...
TMSF, bgünyesinde Pierre Cardin, U.S. Polo Assn., Cacharel gibi ünlü markaları bulunduran Aydınlı Giyim'in bedelini 20 milyar 350 milyon TL olarak belirledi.

Hazır giyim sektörünün önde gelen gruplarından Aydınlı Giyim, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. Toplam 690 mağazaya sahip olan grubun muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.

SATIŞTA REKOR BEDEL

Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerinin satışını kapsayan ihalede, Hazine'ye ait hisseler devredilecek. TMSF, ihaleyi şeffaf bir süreçle yürüterek hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

İHALE TARİHİ VE ŞARTLAR

İhale 23 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Katılım teminatı 1 milyar 200 milyon TL, şartname bedeli ise 200 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılacak firmaların ayrıca tesis ziyareti ve yerinde inceleme için 2 milyon TL ödemesi gerekecek.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Geniş mağaza ağı ve güçlü ihracat kapasitesiyle tanınan Aydınlı Giyim’in satışı, hazır giyim sektörü için önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu satışın sektörde dengeleri değiştirebileceğini ve yeni bir rekabet ortamı oluşturabileceğini belirtiyor.

ÜNLÜ MARKALARA SAHİP

Aydınlı Giyim Grubu, bünyesinde U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca ünlü markaların lisans haklarını barındırıyor. Grup, Türkiye’de 384, yurt dışında ise 306 olmak üzere toplam 690 mağazasıyla 44 ülkede faaliyet gösteriyor.

NEDEN KAYYUM ATANDI?

TMSF, 2017 yılında 'FETÖ’ye yönelik TUSKON operasyonu kapsamında tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kayyum atadı.

Kavurmacı’nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı da operasyon kapsamında gözaltına alınmış, ancak sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

