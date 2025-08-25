Bir dönemin devlerini TMSF satışa çıkarıyor! Pierre Cardin Polo ve dahası...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği şirket ve varlıkları eylül ayında ihale yoluyla satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Satış listesinde dev şirketlerden araçlara, teknelerden televizyon kanalına kadar çok sayıda kalem bulunuyor.

Fonun duyurusuna göre, hazır giyim sektörünün önde gelen markalarını barındıran Aydınlı Giyim Grubu 23 Eylül'de ihaleye çıkacak. Muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlendi. Grup bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markalar yer alıyor.

SEKTÖR SEKTÖR SATIŞ TAKVİMİ

Özçay İplik Tekstil için 3 Eylül’de 37 milyon 300 bin lira muhammen bedelle ihale yapılacak.

Kuzey Grubu'na ait lüks araçlar 4 Eylül’de satışa sunulacak.

Hes Kablo için 9 Eylül’de yapılacak ihalede bedel 18 milyar 600 milyon lira.

Flash Haber TV, 17 Eylül’de 84 milyon liraya ihaleye çıkacak.

RHG Enertürk, 24 Eylül’de satılacak.

İstikbal Mobilya ise 30 Eylül’de 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle alıcı arayacak.

Araç, tekne ve taşınmazlar da listede

TMSF yalnızca şirket değil, çeşitli taşınmaz ve özel varlıkların da satışını planlıyor.

Karpuz Danışmanlık'a ait özel yapım tekne 3 Eylül’de,

Canlı yayın aracı ise 17 Eylül’de satışa sunulacak.

Erta İnşaatçılık’ın İstanbul’daki taşınmazları ve Keö Prodüksiyon'a ait lüks araç da 5 Eylül’de ihaleye çıkacak.

TMSF’nin farklı şehirlerde sahip olduğu taşınmazların satışı ise 12 Eylül’de gerçekleştirilecek.

TMSF, ihale duyurularını Resmî Gazete, internet sitesi ve yüksek tirajlı gazeteler aracılığıyla kamuoyuna iletiyor. Satış bedelleri, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin hazırladığı raporlarla belirleniyor. Elde edilen gelirler ise öncelikle kamu borçları ve işçi alacaklarının ödenmesinde kullanılıyor.