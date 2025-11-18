Fitch'ten Türk bankaları için yeni derecelendirme

Yayınlanma:
Fitch Ratings, Ziraat Bankası, VakıfBank, TSKB, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Arap Türk Bankası'nın kredi notlarını yükseltti. Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'nin devlet destek notları da iyileştirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü için önemli bir not güncellemesi yaptı. Kuruluş, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarını "B+"dan "BB-" seviyesine yükseltti.

KATILIM BANKALARI DA YÜKSELİŞTEN PAY ALDI

Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın da uzun vadeli yabancı para notları "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı. Arap Türk Bankası'nın notu ise "B"den "B+"ya yükseltildi. Tüm bu bankaların not görünümü "durağan" olarak belirlendi.

DEVLET DESTEK NOTLARINDA İYİLEŞME

Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB'nin devlet destek notları "b+"dan "bb-"ye, Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'nin devlet destek notları ise "b-"den "b"ye yükseltildi. Fitch, not artışlarının gerekçesi olarak Türkiye'nin faaliyet ortamındaki iyileşme ve döviz rezervlerindeki toparlanmayı gösterdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

