Fitch açıkladı: Ülkelerin borcu alarm veriyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmiş ekonomilerde kamu borçlarının hızla arttığını açıkladı. Kuruluşa göre 2025 yılı sonunda bu ülkelerin toplam borcu 71 trilyon doları aşacak ve bu miktar, ülkelerin GSYİH’sinin yüzde 105’ine karşılık gelecek. 2007 yılında bu oran yüzde 68 seviyesindeydi.

ABD'nin kredi notu düşecek mi? Fitch Ratings noktayı koydu

Fitch, gelişmiş ülkelerin bu yıl 6 trilyon dolar ek borçlanmaya gideceğini öngördü ve yüksek bütçe açıkları ile ABD dolarındaki değer kaybının borç stoklarını artırdığını vurguladı. Kuruluş, kamu maliyesindeki bu eğilimin yıl boyunca kredi notu değişikliklerinin ana belirleyicisi olduğunu belirtti.

KREDİ NOTLARI VE TAHVİL GETİRİLERİ

Rapor kapsamında bazı kredi notu değişiklikleri de duyuruldu:

Düşürülen notlar: Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa

Yükselen notlar: İtalya, Portekiz, Slovenya, İspanya

Fitch kötü haberi verdi: Ekonomi yavaşlıyor!

Fitch ayrıca, en büyük 10 gelişmiş piyasanın 10 yıllık tahvil getirilerinin 2025’in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yalnızca 7 baz puan arttığını bildirdi. Fransa, İngiltere ve Japonya’da artışlar daha belirgin olurken, Kanada ve İsviçre bu tablo dışında kaldı. Borç stoklarının ortalama faiz oranları hâlâ getirilerin altında seyrediyor.

FAİZ YÜKÜ ARTACAK

Raporda, borçların vadeleri doldukça mevcut piyasa oranlarıyla yeniden finanse edilmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde faiz yükünün artmasının beklendiği ifade edildi. Fitch’e göre, yüksek bütçe açıkları ve artan faiz oranları, gelişmiş ekonomilerde borç sürdürülebilirliğini önümüzdeki yıllarda daha da zorlaştıracak.