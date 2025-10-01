ABD'nin kredi notu düşecek mi? Fitch Ratings noktayı koydu

ABD'nin kredi notu düşecek mi? Fitch Ratings noktayı koydu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’de federal hükümetin kapanmasının kısa vadede ülkenin kredi notunu etkilemeyeceğini, ancak uzun süredir devam eden mali politika üretimindeki zayıflıkları ortaya koyduğunu açıkladı.

ABD'de federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı. Cumhuriyetçiler ilk olarak Temsilciler Meclisi'ne federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı sunmuş, bu tasarı çoğunluğun oyları ile kabul edilmişti. Sonrasında bu tasarı ABD Senatosu'na sunuldu. 100 senatörden 60'ının oyuna ihtiyaç duyan teklif, Demokratlar tarafından kabul edilmedi.

Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdüMoody's ABD'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings kapanmanın ilgili federal kurumların faaliyetlerini durdurmasına ve çalışanlarını ücretsiz izne göndermesine yol açabileceği, ancak bu döneme ilişkin maaşların ilgili ödenekler onaylandıktan sonra çalışanlara ödeneceği hatırlattı.

ABD Kongresi'nin en son 1996 yılında 12 ödenek yasasının tamamını yeni mali yıl başlamadan önce kabul edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, en son kapanmanın da 2018-2019 yıllarında yaşandığı anımsatıldı.

Fitch, kapanma halinde bazı federal kurumların faaliyetlerini durdurmak ve çalışanlarını ücretsiz izne göndermek zorunda kalacağını, ancak bütçe onaylandıktan sonra bu döneme ait maaşların ödeneceğini hatırlattı.

ABD’NİN KREDİ NOTU "AA+" SEVİYESİNDE

Fitch, Ağustos ayında ABD’nin kredi notunu “AA+” ve görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti. Kuruluş, hükümetin kapanmasının kısa vadede not üzerinde bir etkisi olmayacağını, ancak kurumsal denge-denetim mekanizmalarına dair belirsizliği artırabileceğini bildirdi.

Eylül ayında ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,6, 2027'de de yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğüne değinilen açıklamada, hükümetin kapanmasının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileme potansiyelinin ise kapanmanın süresine ve kapsamına bağlı olacağı vurgulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kimi çöpe atıyor kimi hatıra olarak saklıyor: Bu madeni para binlerce lira değerinde
Bu madeni para binlerce lira değerinde
Kimi çöpe atıyor, kimi hatıra olarak saklıyor
Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
Dünya
ABD: Trump Hamas'a 4 gün süre verdi
ABD: Trump Hamas'a 4 gün süre verdi
İsrail donanması Sumud Filosu'na müdahale ediyor
İsrail donanması Sumud Filosu'na müdahale ediyor