ABD'nin kredi notu düşecek mi? Fitch Ratings noktayı koydu

ABD'de federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı. Cumhuriyetçiler ilk olarak Temsilciler Meclisi'ne federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı sunmuş, bu tasarı çoğunluğun oyları ile kabul edilmişti. Sonrasında bu tasarı ABD Senatosu'na sunuldu. 100 senatörden 60'ının oyuna ihtiyaç duyan teklif, Demokratlar tarafından kabul edilmedi.

Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings kapanmanın ilgili federal kurumların faaliyetlerini durdurmasına ve çalışanlarını ücretsiz izne göndermesine yol açabileceği, ancak bu döneme ilişkin maaşların ilgili ödenekler onaylandıktan sonra çalışanlara ödeneceği hatırlattı.

ABD Kongresi'nin en son 1996 yılında 12 ödenek yasasının tamamını yeni mali yıl başlamadan önce kabul edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, en son kapanmanın da 2018-2019 yıllarında yaşandığı anımsatıldı.

ABD’NİN KREDİ NOTU "AA+" SEVİYESİNDE

Fitch, Ağustos ayında ABD’nin kredi notunu “AA+” ve görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti. Kuruluş, hükümetin kapanmasının kısa vadede not üzerinde bir etkisi olmayacağını, ancak kurumsal denge-denetim mekanizmalarına dair belirsizliği artırabileceğini bildirdi.

Eylül ayında ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,6, 2027'de de yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğüne değinilen açıklamada, hükümetin kapanmasının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileme potansiyelinin ise kapanmanın süresine ve kapsamına bağlı olacağı vurgulandı.