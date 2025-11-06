Nutella'nın üreticisi İtalyan devi Ferrero fındık alımına ilişkin yaptığı başvuru kapsamında, Rekabet Kurulu, Ferrero’nun Türkiye fındık piyasasındaki rekabet sorunlarına yönelik endişeler kapsamında uygulanan taahhütlerinde 2025 yılına özgü değişikliğe gitti.

2025 ALIM MİKTARINA ÖZEL GÜNCELLEME

Şirketin normal şartlarda her yıl Eylül-Aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapma zorunluluğu bulunuyordu. Ancak, 2025 sezonunda yaşanan rekolte düşüşü ve kalite sorunları gerekçe gösterilerek, bu alım yükümlülüğü sadece 2025 yılına mahsus olmak üzere yeniden düzenlendi.

Kurul, söz konusu asgari alım taahhüdünün tonajını aşağı yönlü güncelledi. Bu düzenlemeye göre, Ferrero, 2025 Eylül ve Aralık aylarında en az 45 bin ton yerine, 30 bin ton kabuklu fındık almakla yükümlü olacak.

REKABET KURUMU BAŞKANI: "EKSİKSİZ YAPMALI" DEMİŞTİ

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle iki gün konuya ilişkin "Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Ferrero’nun taahhütlerini eksiksiz biçimde yerine getirmesi, hem ticari etik hem de Türkiye kamuoyu açısından zorunluluktur.” açıklamasını yapmıştı.

DİĞER TAAHHÜTLER DEVAM EDİYOR

7 Mart 2024 tarihli Kurul kararıyla bağlayıcılık kazanan ve 2024–2026 dönemini kapsayan diğer taahhütler ise geçerliliğini koruyor. Ferrero, bu kapsamda şu yükümlülüklerini sürdürecek:

Müdahale referans fiyatının altında fındık alımı gerçekleştirmemek,

Sezon boyunca toplamda 100 bin ton kabuklu fındık alımını aşmamak,

Her yıl Eylül–Aralık döneminde asgari alım yapma yükümlülüğünü (2025 için revize edilen miktar dahil) sürdürmek.

PİYASA İSTİKRARI VE CEZAİ YAPTIRIM

Rekabet Kurulu, rekolte ve kalite kayıplarından kaynaklanan bu sınırlı ve geçici revizyonun, piyasadaki rekabetçi dengeyi korumayı, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamasını önlemeyi ve sektörün istikrarına destek olmayı amaçladığını belirtti.

Taahhütlere uymayan teşebbüslerin bu yükümlülüklere bağlı kalmasını sağlamak amacıyla, revize edilen taahhüde veya diğer taahhütlerden herhangi birine uyulmaması durumunda Kurul, Ferrero’ya taahhütleri yerine getirmediği süre boyunca günlük idari para cezası uygulayacak. Kanun’da öngörülen bu yaptırım, uyulmayan sürenin uzamasıyla oldukça ağırlaşan bir nitelik taşıyor.