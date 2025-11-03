Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya fındık yanıtı!

Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya fındık yanıtı!
Yayınlanma:
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, geçtiğimiz hafta, Türkiye'den fiyat nedeni ile fıdık almayı durdurduğu haberleri ile gündeme gelen Ferrero'ya "taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi, hem ticari etik hem de kamuoyu açısından zorunluluktur” dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Ferrero’nun Türkiye’den fındık alımını durdurduğuna dair iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketi uyardı. Küle, “Türkiye pazarında uzun süredir faaliyet gösteren Ferrero’nun taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi, hem ticari etik hem de kamuoyu açısından zorunluluktur” dedi.

“BU SADECE TİCARİ BİR MESELE DEĞİL”

2023/03/15/findik.jpg

Fındık sektöründeki tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Küle, konunun yalnızca ticari değil, üreticinin emeğine sahip çıkma ve adil piyasa düzenini koruma meselesi olduğunu vurguladı.

Nutella ile fındık krizi: Türkiye'den almayacak!Nutella ile fındık krizi: Türkiye'den almayacak!

“Ülkemiz ‘spekülasyon yapılan bir pazar’ gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ancak 2024 yılında Kurumumuzun yürüttüğü soruşturma ve alınan taahhütler, bunun tam tersini gösteriyor.”

Küle, Ferrero’nun uluslararası basında Türkiye’nin üreticilerini ve tüccarlarını haksız biçimde suçladığını belirterek, bu yaklaşımın “Türkiye’nin üreticisine yönelmiş açık bir haksızlık” olduğunu ifade etti.

“ALIMIN GECİKMESİ FİRMANIN KENDİ TERCİHİ”

2023/05/01/findik-1.jpg

Küle, bu yıl fındık üretiminin iklim koşulları ve zararlılar nedeniyle azaldığını hatırlatarak, üreticinin buna rağmen emeğini sürdürdüğünü söyledi.

“Arzın azaldığı bir sezonda üreticinin elindeki ürünü peyderpey satması kadar doğal bir durum yoktur. Ferrero’nun alımı geciktirmesi kendi tercihidir, bunun sorumluluğu Türkiye’ye yüklenemez.”

“PLANLAMA HATASININ FATURASI TÜRKİYE’YE KESİLEMEZ”

Rekabet Kurumu Başkanı, şirketin yanlış stratejisinin sonuçlarını Türk çiftçisine ve kurumlarına yüklemeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı:

Fındık'tan 1 milyar 610 milyon 163 bin gelirFındık'tan 1 milyar 610 milyon 163 bin gelir

“Dünya ölçeğindeki bir şirketin planlama hatası varsa, bu Türkiye’nin sorunu değildir. Türkiye’yi suçlayarak prestij devşirilemez.”

Küle, Türk fındık üreticisinin ülkenin alın teri olduğunu, çikolata raflarındaki birçok ürünün arkasında Türk çiftçisinin emeği bulunduğunu belirtti.

“PİYASA DÜZENİ MANİPÜLASYONA TESLİM EDİLEMEZ”

2021/09/20/ordudaki-yagis-nedeniyle-findiklarini-tokatta-kurutuyorlar-5741-dhaphoto7.jpg

Küle, Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na verdiği taahhütlerin açık olduğunu ve bunlardan geri adım atılamayacağını vurguladı.

“Kimse önce söz verip sonra dış basın üzerinden kendi taahhüdünü aşındırma girişiminde bulunmamalıdır. Türkiye’de piyasa tehdit mesajlarıyla değil, hukukla işler.”

Türkiye’yi gerekçe göstererek ürün fiyatlarını artırmak veya içerikleri değiştirmek yönündeki açıklamaların da “fındık fiyatlarını baskılama girişimi” olarak değerlendirileceğini söyledi.

“ÜRETİCİNİN EMEĞİ KORUNUR”

Açıklamasının sonunda Küle, Türkiye’nin piyasa düzeninin hiçbir firmanın keyfine göre şekillenemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Fındık 124 ülkede alıcı bulduFındık 124 ülkede alıcı buldu

“Üreticinin emeği korunur, piyasa düzeni manipülasyona teslim edilmez. Uluslararası baskı yöntemi işletilemez, Türkiye’nin kurumlarına gölge düşürülemez.”

Küle, Ferrero’nun Türkiye pazarında uzun süredir faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, taahhütlerini eksiksiz biçimde yerine getirmesinin ticari etik gereği olduğunu bir kez daha vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Ekonomi
Memurlar TBMM önünde icra memuruna karşı soyundu: Al bir ceketim kaldı!
Memurlar TBMM önünde icra memuruna karşı soyundu: Al bir ceketim kaldı!
Memurlar için ek zam çağrısı!
"Gelir kayıpları büyüyecek”
ABD bankasından Türkiye açıklaması: Asgari ücret nasıl belirlenecek?
ABD bankasından Türkiye açıklaması: Asgari ücret nasıl belirlenecek?