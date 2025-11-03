Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya fındık yanıtı!

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Ferrero’nun Türkiye’den fındık alımını durdurduğuna dair iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketi uyardı. Küle, “Türkiye pazarında uzun süredir faaliyet gösteren Ferrero’nun taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi, hem ticari etik hem de kamuoyu açısından zorunluluktur” dedi.

“BU SADECE TİCARİ BİR MESELE DEĞİL”

Fındık sektöründeki tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Küle, konunun yalnızca ticari değil, üreticinin emeğine sahip çıkma ve adil piyasa düzenini koruma meselesi olduğunu vurguladı.

“Ülkemiz ‘spekülasyon yapılan bir pazar’ gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ancak 2024 yılında Kurumumuzun yürüttüğü soruşturma ve alınan taahhütler, bunun tam tersini gösteriyor.”

Küle, Ferrero’nun uluslararası basında Türkiye’nin üreticilerini ve tüccarlarını haksız biçimde suçladığını belirterek, bu yaklaşımın “Türkiye’nin üreticisine yönelmiş açık bir haksızlık” olduğunu ifade etti.

“ALIMIN GECİKMESİ FİRMANIN KENDİ TERCİHİ”

Küle, bu yıl fındık üretiminin iklim koşulları ve zararlılar nedeniyle azaldığını hatırlatarak, üreticinin buna rağmen emeğini sürdürdüğünü söyledi.

“Arzın azaldığı bir sezonda üreticinin elindeki ürünü peyderpey satması kadar doğal bir durum yoktur. Ferrero’nun alımı geciktirmesi kendi tercihidir, bunun sorumluluğu Türkiye’ye yüklenemez.”

“PLANLAMA HATASININ FATURASI TÜRKİYE’YE KESİLEMEZ”

Rekabet Kurumu Başkanı, şirketin yanlış stratejisinin sonuçlarını Türk çiftçisine ve kurumlarına yüklemeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı:

“Dünya ölçeğindeki bir şirketin planlama hatası varsa, bu Türkiye’nin sorunu değildir. Türkiye’yi suçlayarak prestij devşirilemez.”

Küle, Türk fındık üreticisinin ülkenin alın teri olduğunu, çikolata raflarındaki birçok ürünün arkasında Türk çiftçisinin emeği bulunduğunu belirtti.

“PİYASA DÜZENİ MANİPÜLASYONA TESLİM EDİLEMEZ”

Küle, Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na verdiği taahhütlerin açık olduğunu ve bunlardan geri adım atılamayacağını vurguladı.

“Kimse önce söz verip sonra dış basın üzerinden kendi taahhüdünü aşındırma girişiminde bulunmamalıdır. Türkiye’de piyasa tehdit mesajlarıyla değil, hukukla işler.”

Türkiye’yi gerekçe göstererek ürün fiyatlarını artırmak veya içerikleri değiştirmek yönündeki açıklamaların da “fındık fiyatlarını baskılama girişimi” olarak değerlendirileceğini söyledi.

“ÜRETİCİNİN EMEĞİ KORUNUR”

Açıklamasının sonunda Küle, Türkiye’nin piyasa düzeninin hiçbir firmanın keyfine göre şekillenemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üreticinin emeği korunur, piyasa düzeni manipülasyona teslim edilmez. Uluslararası baskı yöntemi işletilemez, Türkiye’nin kurumlarına gölge düşürülemez.”

Küle, Ferrero’nun Türkiye pazarında uzun süredir faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, taahhütlerini eksiksiz biçimde yerine getirmesinin ticari etik gereği olduğunu bir kez daha vurguladı.