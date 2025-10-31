Nutella ile fındık krizi: Türkiye'den almayacak!

Nutella üreticisi Ferrero, fındık fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasıyla alımları geçici olarak durdurdu. Şirket, tedarikini Şili ve ABD’den sağlıyor.

Türkiye’de yaşanan don, kuraklık ve kahverengi kokarca istilası, fındık üretiminde tarihi bir düşüşe yol açtı. Rekoltenin azalmasıyla fındık fiyatları yaz başından bu yana iki katına çıktı. Haziran ayında ton başına 9 bin dolar olan iç fındık fiyatı, ekim sonunda 18 bin dolara kadar yükseldi.

FERRERO TÜRKİYE’DEN ALIMI DURDURDU

İtalyan çikolata devi Ferrero, fiyatlardaki sert artış nedeniyle Türk fındığı alımını geçici olarak durdurdu. Financial Times’ın haberine göre, dünya fındık üretiminin yaklaşık dörtte birini tüketen şirket, mevcut stoklarını kullanırken Şili ve ABD’den tedarik sağlamaya başladı.

Piyasalarda Ferrero’nun bu kararı sonrası da fiyat artışı sürüyor. Londra merkezli tüccarlar, Türk aracıların “Ferrero yeniden alıma başlayacak” beklentisiyle piyasadaki fındığı topladığını, bu durumun fiyatları daha da şişirdiğini belirtiyor.

ALTERNATİF TEDARİKÇİLER ÖNE ÇIKIYOR

Ferrero, son 20 yıldır Şili ve ABD’de fındık üretimini artırmaya yönelik yatırımlar yapıyor. Bu iki ülke yıllık toplamda 100 bin tonluk üretime ulaşmış durumda. Şirket, aynı zamanda Sırbistan ve İtalya gibi alternatif tedarikçilerle de çalışıyor.

Ferrero Fındık Genel Müdürü Marco Botta, “Türkiye’de don ve kuraklık yaşanırken, diğer bölgelerden tedarik yapabiliyoruz” dedi. Ancak Botta, Türkiye’nin hâlâ küresel tedarik zincirindeki kritik rolünü koruduğunu ve Ferrero’nun ülkeye “uzun vadeli bağlılık” içinde olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’DE FINDIK REKOLTESİ TARİHİ DÜŞÜŞTE

Normalde 600-700 bin ton arasında gerçekleşen Türkiye’nin yıllık fındık üretiminin bu yıl 500 bin tonun altına, hatta bazı tahminlere göre 300 bin tona kadar düşebileceği belirtiliyor.

Fiskobirlik Ulubey Şube Başkanı Cemil Temiz, resmi tahminlerin 450 bin ton olmasına rağmen, gerçek rekoltenin 300 bini geçmeyeceğini söyledi.

Ordulu üretici Saadettin Irmakçı ise, bu yıl bahçesinden sadece 30 kilo fındık alabildiğini, normalde ise 1,5 ton hasat yaptığını ifade ederek üreticinin zor durumda olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE MARKALAŞMADA BAŞARILI OLAMADI”

Ferrero’nun Şili ve ABD’ye yönelmesi, Türkiye’de pazar kaybı endişesini artırdı.

Türkiye’nin önde gelen ihracatçılarından Poyraz Fındık İhracat Direktörü Fırat Bakıcı, “Şili agresif şekilde büyüyor. 5-10 yıl içinde 200 bin tona ulaşabilirler” dedi.

Bakıcı, Türkiye’nin yıllardır markalaşma konusunda yetersiz kaldığını belirterek, “Türkiye bir marka oluşturamadı, Avrupa’nın taşeronu gibi davrandı” ifadesini kullandı.

Ferrero’nun düşük fiyat politikası nedeniyle piyasada gerilim yaşandığını da ekleyen Bakıcı, “Fındık 320 liraya çıkınca Ferrero 260 liradan alacağını söyledi, kimse satmadı” dedi.

Bakıcı son olarak, “Dünyanın en büyük fındık alıcısını, dünyanın en büyük komisyoncusuna dönüştürdük. Akılcı hiçbir ülke bunu yapmaz” sözleriyle sektördeki güç dengesine dikkat çekti.