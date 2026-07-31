Fed faiz kararı sonrası çakılan piyasalar hızlı toparladı

New York borsasında haftanın işlem günü, şirket bilançoları ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiği bir günün ardından pozitif bir kapanışla sona erdi. Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde yükselerek yüzde 1,19 artışla 52.208,06 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,78 değer kazandı.

PİYASALAR TOPARLANDI

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dün sert düşüş yaşayan pay piyasalarında, Microsoft'un güçlü bilançosu ve yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin bir miktar hafiflemesiyle toparlanma görüldü. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Kararın 3'e karşı 9 oyla alınması, üyeler arasındaki görüş ayrılıklarını ve para politikasının seyrine ilişkin belirsizlikleri gündeme getirdi.

MICROSOFT'UN BILANÇOSU TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ DESTEKLEDİ

Dün piyasa kapanışı sonrası bilançosunu açıklayan Microsoft'un beklentileri aşan finansal sonuçları, teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi. Şirketin Azure bulut hizmetlerinden elde ettiği gelirin güçlü büyüme göstermesi ve sermaye harcamalarına ilişkin görünümün piyasa beklentilerinin altında kalması, yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeleri hafifletti. Microsoft hisseleri yüzde 15,5 değer kazanırken, yarı iletken hisselerinde de toparlanma yaşandı. Micron Technology yüzde 18,4, Advanced Micro Devices (AMD) ise yüzde 13 yükseldi. Ancak bilançosunu açıklayan Meta, gelir artışına rağmen net karındaki düşüş ve serbest nakit akışındaki gerileme nedeniyle yüzde 7,95 değer kaybetti.

MAKROEKONOMİK VERİLER KARMAŞIK SİNYAL VERDİ

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyüdüğü görüldü. Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 25 temmuz ile biten haftada 197 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentisinin altında kaldı.

TAHVİL PİYASASINDA HAREKETLİLİK SÜRDÜ

ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili getirisi, 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 5,24'ü gördükten sonra yüzde 5,22 seviyelerinde dengelendi. 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,67 civarında seyretti. Fed üyelerinin faiz konusundaki farklı duruşları ve Başkan Kevin Warsh'ın temkinli açıklamaları, tahvil piyasalarındaki hareketliliği beslemeye devam etti.

(AA)