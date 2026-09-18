Esnafın derdi büyüdü: Her gün 344 iş yeri kapandı
TESK verilerine göre 2026’nın ilk 8 ayında 82 bin 669 esnaf faaliyetini sonlandırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre kapanan esnaf sayısı yüzde 11,3 arttı. İstanbul’da ise 8 ayda 9 bin 697 iş yeri kapandı.
Yüksek enflasyon, faiz ve artan maliyetler esnafı zorlamaya devam ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan verilerine göre, Ocak-Ağustos 2026 döneminde 193 bin 222 iş yerinin sicil kaydı yapılırken, 82 bin 669 esnaf faaliyetini sonlandırdı.
Kapanan esnafın 65 bin 233’ü sicil kaydını sildirirken, 17 bin 436’sı ise mesleğini bıraktı. Böylece yılın ilk 8 ayında ortalama günde 344 esnaf kepenk indirdi.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11,3 ARTIŞ
Nefes gazetesinde yer alan habere göre, 2025’in tamamında faaliyetini sonlandıran esnaf sayısı 120 bin 423 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 8 ayında kapanan esnaf sayısı, geçen yılki toplamın yüzde 68,6’sına ulaştı.
Geçen yılın aynı döneminde ise 74 bin 302 esnaf faaliyetini sonlandırmıştı. Böylece 2026’nın ilk 8 ayında kapanan esnaf sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 arttı.
Aylara göre kapanan esnaf sayısı şöyle:
Ocak: 12 bin 736
Şubat: 11 bin 617
Mart: 9 bin 802
Nisan: 11 bin 699
Mayıs: 7 bin 234
Haziran: 10 bin 304
Temmuz: 9 bin 767
Ağustos: 9 bin 510
TESK verilerine göre 2022’den bu yana faaliyetini sonlandıran esnaf sayısı ise 587 bin 762 oldu.
İSTANBUL’DA 8 AYDA 9 BİN 697 İŞ YERİ KAPANDI
Yılın ilk 8 ayında en fazla iş yeri açılışı ve kapanışı büyükşehirlerde görüldü.
İstanbul, 27 bin 567 yeni iş yeri açılışı ve 9 bin 697 kapanışla ilk sırada yer aldı. İlk 8 ayda kapanan toplam esnaf iş yerlerinin yaklaşık yüzde 12’si İstanbul’da bulunuyor.
İstanbul’u 5 bin 696 kapanışla İzmir, 4 bin 506 ile Antalya, 4 bin 257 ile Ankara ve 3 bin 774 ile Bursa izledi.
Ağustos ayında ise İstanbul’da 955, İzmir’de 634, Ankara’da 517, Antalya’da 509 ve Bursa’da 439 esnaf iş yeri kapandı.
Bu verilere göre yalnızca ağustos ayında İstanbul’da ortalama günde 32 esnaf iş yerini kapattı.