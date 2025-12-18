Enerji devinin yeni CEO'su belli oldu

Enerji devi bp, üst yönetiminde değişikliğe giderek yeni bir Üst Yönetici (CEO) ataması yaptı. Şirketin yeni CEO'su, 1 Nisan 2026'dan itibaren Meg O'Neill olacak.

GEÇİCİ CEO DA BELİRLENDİ

bp tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut CEO Murray Auchincloss'un bugün itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. Yeni CEO O'Neill göreve başlayana kadar, şirketin Ticaret ve Tedarik'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı Carol Howle geçici CEO olarak vazife yapacak. Murray Auchincloss ise Aralık 2026'ya kadar danışmanlık yaparak sorunsuz bir geçişe destek olacak. Meg O'Neill, atanmadan önce Woodside Energy şirketinin CEO'luğunu yürütüyordu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

bp Yönetim Kurulu Başkanı Albert Manifold yaptığı değerlendirmede, "Kapsamlı bir planlama sürecinin ardından, Yönetim Kurulu bu geçişin daha basit, yalın ve karlı bir şirket olma amacıyla yürüttüğümüz stratejik vizyonumuzu hızlandırmak için bir fırsat yarattığına inanıyor. Son yıllarda ilerleme kaydedildi, ancak hissedarlarımız için değeri en üst düzeye çıkarmak için gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla daha fazla titizlik ve özen gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YENİ VE ESKİ CEO'DAN MESAJLAR

Yeni CEO Meg O'Neill, "bp'nin liderlik ekibi ve dünya çapındaki meslektaşlarımla birlikte çalışarak şirketin performansını artırmak, inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik etmek ve dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak için üzerimize düşeni yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Görevini 30 yılın ardından bırakan Murray Auchincloss ise yönetimi "yeni bir lidere devretmenin tam zamanı" olduğunu belirtti.