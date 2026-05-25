Emekliye bütçe yokken butlanın haftalık faturası ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerindeki hareketlilik piyasaların en kritik gündem maddesi olmaya devam ediyor. CHP'nin mevcut yönetiminin görevden alındığı mutlak butlan kararı sonrası siyasi kriz ekonomiyiğ de vurdu.

REZERVLERE RAĞMEN YÜKSELDİ

Bu kararla birlikte ortamı güvensiz bulan yabancı yatırımcı hızla piyasadan çekilirken, dövizdeki sert yükselişi frenlemek üzere Merkez Bankası rezervleri devreye alındı.

Bu sert müdaheleye rağmen dolarda yaşanan yükseliş dikkat çekti.

Matriks Haber’in para banka ve TCMB analitik bilanço verileri üzerinden yaptığı son finansal hesaplamalara göre, 22 Mayıs 2026 haftasında Merkez Bankası rezervlerinde çok güçlü bir düşüş dalgası yaşandı.

Ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği verilere göre, bankanın kasasındaki toplam rezervler sadece bir haftalık süreçte yaklaşık 8,4 milyar dolar birden azalarak sert bir geri çekilme kaydetti.

TOPLAM REZERV 160 MİLYAR DOLAR SINIRINA İNDİ

Hesaplama yöntemlerine yansıyan haftalık değişim dalgasının detayları şu şekilde gerçekleşti:

15 Mayıs 2026 haftasında 168,6 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 22 Mayıs haftası itibarıyla 160,2 milyar dolara geriledi.

Bu şok düşüşle birlikte, Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde üst üste ikinci haftada da aşağı yönlü net bir gerileme serisi oluştu.

Uzmanlar, rezervlerdeki bu sert hareketlerin döviz piyasalarındaki oynaklığı kontrol altına alma çabaları, dış finansman akışındaki dengeler ve Merkez Bankası’nın piyasadaki likiditeyi yönetme operasyonları açısından kritik bir gösterge olduğunu vurguluyor.

TARİHİ REKOR SEVİYEDEN HIZLI GERİ ÇEKİLME

TCMB toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin zirvesini görmüştü. Ancak bu rekor seviyenin ardından rezervlerde dalgalı ve aşağı yönlü bir grafik öne çıktı.

27 Mart ile 17 Nisan tarihleri arasındaki periyotta art arda üç hafta boyunca yükseliş yaşayan rezervler, 1 Mayıs haftasında düşüşe geçmiş, 8 Mayıs haftasında ise kısa süreli bir toparlanma kaydetmişti. Son veriler, kurları baskılama sürecinde rezervlerin yeniden sert bir aşağı yönlü trende girdiğini netleştirdi. Son aylardaki hareketleri gösteren grafikler de yıl başındaki zirvelerin ardından aşağı yönlü dalgalanmanın hız kazandığını doğruluyor.

RESMİ AÇIKLAMA 3 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Piyasa uzmanları ve ekonomistler, hesaplanan bu öncü verilerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilan edeceği resmi haftalık para ve banka istatistiklerine kilitlendi.

Kurban Bayramı tatili öncesindeki süreç nedeniyle takvimde yaşanan değişikliklerin ardından, TCMB’nin resmi rezerv rakamlarını 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.30’da kamuoyuna duyuracağı açıklandı. Ekonomistler, resmi tabloda netleşecek rakamların döviz piyasalarının seyri ve önümüzdeki döneme ilişkin para politikası kararları açısından belirleyici bir kırılma yaratabileceğini ifade ediyor.