Son dakika | Tek gecede yakılan milyarlar yetmedi, dolar TL karşısında rekor kırdı!

Türkiye, dün akşam saatlerinde siyaset gündemine bomba gibi düşen CHP davasındaki "mutlak butlan" kararının şokunu yaşarken, finans piyasalarında da tarihi bir gece geride kaldı.

Yargı kararının hemen ardından Türk Lirası’nda başlayan sert değer kaybını durdurmak için ekonomi yönetimi adeta "arka kapı" müdahaleleriyle milyarlarca doları piyasaya sürdüğü iddia edildi.

YARIM SAATTE 6 MİLYAR, GECE BOYUNCA DEVASA SATIŞ

Uluslararası finans ajansı Bloomberg, işlemler hakkında bilgi sahibi olan küresel yatırımcılara dayandırdığı kulis haberinde gecenin bilançosunu çıkardı. Mahkemenin CHP yönetimini fiilen görevden alan kararının ajanslara düşmesiyle birlikte kamu bankaları TL'yi korumak için acil koduyla döviz arzını artırdı.

Piyasa kaynaklarından sızan şok bilgiler şöyle:

İlk Şok Müdahalesi: Kararın açıklanmasının ardından sadece ilk yarım saat içinde piyasaya 6 milyar dolarlık yoğun bir satış yapıldı.

Gece Boyu Operasyon: Sabaha kadar süren müdahalelerle birlikte, Türk Lirası'ndaki çöküşü engellemek adına harcanan toplam tutar 13,98 milyar doları buldu.

Yatırımcılar, ilk saatlerdeki agresif döviz satışlarının sabah saatlerine doğru hız kestiğini ancak yapılan tarihi müdahalenin kurdaki yangını söndürmeye yetmediğini aktardı.

DOLAR VE EURO REKOR TAZELEDİ

Milyarlarca dolarlık kamu müdahalesine rağmen, siyasi belirsizliği doğrudan "risk artışı" olarak fiyatlayan piyasada döviz kurları haftanın son işlem gününe sert yükselişlerle girdi.

22 Mayıs 2026 sabah seansı itibarıyla serbest piyasada son durum:

Dolar/TL: Dün akşam saatlerinde 45,56 seviyesinden kırılan kur, yeni güne rekor tazeleyerek başladı. Dolar, sabah saat 09.04 itibarıyla 45,74 TL seviyesine ulaştı.

Euro/TL: Euro cephesinde de alıcılı ve agresif seyir hakim. Euro, aynı dakikalarda 53,11 TL seviyesinden işlem görerek tarihi zirvelerini zorluyor.

KÜRESEL BARIŞ UMUDUYLA ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ TRENDİ

Döviz kurları içerideki siyasi krizle uçuşa geçerken, emtia piyasasında ise tam tersi bir hava hakim. ABD ve İran arasındaki barış müzakerelerinin son aşamaya gelmesi, güvenli liman varlıklarına olan küresel talebi zayıflattı.

Ons Altın: Küresel piyasalarda sabah saat 07.56 itibarıyla 4 bin 528 dolara geriledi.

Gram Altın: Dışarıda ons altındaki düşüşe rağmen, içeride dolar/TL kurunun rekor kırması nedeniyle dengelendi. Gram altın, sınırlı ve kısmi yükselişlerle 6 bin 556 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons Gümüş: Haftanın son gününe satıcılı başlayan gümüş, sabah seansında 76,34 dolar seviyesine geri çekildi.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİ TOPLANTISINDA

Finans çevreleri, Londra'daki toplantılarını yarıda keserek Ankara'ya dönen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nden çıkacak acil eylem planı kararlarına kilitlenmiş durumda.