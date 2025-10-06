Emekli zammında kritik eşiğe gelindi: Ocak 2026 artışı ne kadar olacak?

Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor. Temmuz ayında yapılan %16,67’lik zam sonrası geçim sıkıntısı artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak 2026'da hem yasal enflasyon farkını hem de olası refah payı veya seyyanen zam kararlarını bekliyor.

Memur ve memur emeklileri de 2026 Ocak zammı için geri sayıma geçti. Artan yaşam maliyetleri, özellikle düşük maaşlı emeklilerde endişeyi büyütürken hükümetin bu dönemde sosyal dengeyi gözeten adımlar atıp atmayacağı merak konusu.

Maaş zamları silindi: Emekli, asgari ücretli, memur...

Ekonomideki dengelerin yeniden kurulduğu bu süreçte, emekli maaşları hem TÜFE oranları hem de refah payı politikaları açısından kritik önem taşıyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, “Emekli zammında kritik eşiğe gelindi” başlıklı yazısında yaklaşan zam dönemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK VERİLERİYLE YENİ DÖNEM ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

Karakaş’ın aktardığına göre, emekli maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde açıklanan TÜFE oranına göre artırılıyor. Bu yasal artışın yanında, hükümetin “refah payı” veya “seyyanen zam” gibi ek iyileştirmeler yapıp yapmayacağı da en önemli beklentilerden biri.

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, yeni maaş artışına esas olacak 6 aylık TÜFE verilerinin üçte ikisi artık belli oldu. TÜİK’in verilerine göre, 2025 Eylül ayında TÜFE aylık bazda %3,23, yıllık bazda ise %33,29 arttı. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde kümülatif enflasyon %7,5’e ulaştı.

KARAKAŞ: “YIL SONUNDA %30 ALTI ENFLASYON ALGISI KORUNMAK İSTENİYOR”

İsa Karakaş, eylül ayı verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Eylül enflasyonu ortalama %2,5 civarında bekleniyordu. Ancak TÜİK’in %3,23 açıklaması sürpriz oldu. Bu, 16 ay aradan sonra yıllık enflasyonun ilk kez yükselmesi anlamına geliyor ve dezenflasyon sürecinde kısa süreli bir kesinti olarak değerlendirilebilir.”

Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı

Karakaş’a göre hükümet açısından %30’un altındaki yıllık enflasyon oranı büyük bir psikolojik eşik. Bu nedenle önümüzdeki üç ayda, kamu zamlarının ve fiyat artışlarının enflasyonu etkilememesi için özel önlemler alınabilir.

“2025 yılı enflasyonunun %30’un altında kalması yönündeki algının korunması hedefleniyor. Geçmiş yıllarda da aralık ayında enflasyon genellikle beklenenden düşük açıklanmıştır. Bu yıl da benzer bir tablo görebiliriz.”

ENFLASYON FARKI ŞİMDİDEN %7,5 OLDU

Karakaş’ın hesaplamalarına göre, temmuzdan bu yana açıklanan üç aylık TÜFE verileriyle birlikte SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklileri için şimdiden %7,5’lik zam farkı oluşmuş durumda.

Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Bu oran üzerinden yapılan güncellemelerde:

En düşük emekli maaşı 16.881 TL’den 18.148 TL’ye,

Ortalama maaşı 19.670 TL olan bir emeklinin maaşı 21.145 TL’ye,

Maaşı 23.400 TL olan bir emeklinin ise 25.155 TL’ye yükselecek.

OCAK 2026 ZAMMI YÜZDE 11 SEVİYESİNDE OLABİLİR

İsa Karakaş, yıl sonuna kadar enflasyonun %29–%29,99 aralığında gerçekleşmesi durumunda, refah payı hariç olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve diğer sandık emeklilerinin maaşlarının yüzde 11 civarında artabileceğini tahmininde bulundu.

Ancak kamuoyu, bu oranın üzerine eklenebilecek refah payı veya seyyanen zammı bekliyor. Hükümetin, düşük gelirli emeklileri desteklemek amacıyla tıpkı geçen yıl olduğu gibi ilave iyileştirme kararı alabileceği konuşuluyor.

GÖZLER 5 OCAK 2026 TARİHİNDEKİ ENFLASYON AÇIKLAMASINDA

Kesin zam oranı, 5 Ocak 2026’da açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Ekim, kasım ve aralık aylarına ait TÜFE rakamları, milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı maaş artışını belirleyecek.

Karahan açıkladı: Enflasyon hedefinde sapma olursa 'duruş' sıkılaşacak

Karakaş’a göre, hükümetin “ yüzde 30’un altı enflasyon” hedefi, yalnızca makro ekonomik göstergeleri değil, aynı zamanda emeklilerin gelir artış oranlarını da doğrudan etkileyecek.

Emekliler açısından 2026 Ocak dönemi hem ekonomik hem de siyasi anlamda kritik bir dönüm noktası olacak.