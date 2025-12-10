Elektrikli araç şarj fiyatlarında yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj hizmetlerini yeniden düzenleyen yeni bir taslak hazırladı. Bu düzenlemeyle, şarj ağı işletmecileri artık belirli zaman dilimlerinde ve farklı lokasyonlarda indirim uygulayarak esnek fiyatlandırma yapabilecek, böylece kullanıcılar daha avantajlı fiyatlara ulaşabilecek.

REKABET ŞARTLARI VE ROAMİNG GÜÇLENİYOR

Yeni modelin bir parçası olarak, şarj hizmeti sunan şirketlerin belirli bir soket kapasitesine ve ülke genelinde yaygın bir istasyon ağına sahip olması zorunlu hale getiriliyor; mevcut işletmelere uyum sağlamaları için bir yıllık süre tanınacak. Ayrıca mobil şarj istasyonları da lisanslı şirketler tarafından işletilmek zorunda olacak.

Roaming (ortak ağ) uygulamaları da güçlendiriliyor. Şirketler arasındaki roaming anlaşmaları artık EPDK bildirimine tabi olacak, bu sayede kullanıcıların farklı şarj ağları arasında daha kolay geçiş yapabilmesi için hukuki çerçeve sağlamlaştırılıyor.

KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU GELİYOR

Kullanıcı dostu ödeme seçeneklerini artırmak amacıyla kritik bir adım atılıyor. 1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyol ve devlet yolları üzerinde bulunan tüm hızlı şarj (DC) istasyonlarında kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale getirilecek. Bu uygulama, özellikle uzun yolculuklarda elektrikli araç sahiplerinin kesintisiz hizmet almasını hedefliyor.

ŞEBEKE VERİMLİLİĞİ İÇİN YENİ KURALLAR

Düzenleme, şebeke verimliliğini ve güvenliğini artıracak maddeler de içeriyor. Buna göre, batarya doluluğu yüzde 85’in üzerine çıkan araçlarda şarj işlemi sonlandırılabilecek. Güç yönetimi uygulamalarına yasal zemin oluşturularak şebeke kapasitesinin daha verimli kullanılması sağlanacak. Ayrıca yazılım sistemlerinde ISO 27001 güvenlik standardı şartı ve kullanıcı desteği için çağrı merkezi zorunluluğu getirilecek.