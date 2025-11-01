Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu!

Yayınlanma:
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasına günler kala ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Beklentide, enflasyon düşüşü sınırlı kaldı.

Ekonomistler, TÜFE’nin ekim ayında yüzde 2,69 artacağını öngörüyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 33,05’e gerilemesi bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 2,69 artış göstereceğini tahmin ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Kasım Pazartesi günü açıklayacağı enflasyon verilerine ilişkin ankete 28 ekonomist katıldı.

YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME BEKLENİYOR

Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin ekim ayı için beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında değişti. Ortalama tahmin olan yüzde 2,69’luk artışa göre, eylülde yüzde 33,29 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05’e gerilemesi öngörülüyor.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,93

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin tahminler yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

Eylül ayında TÜFE, yüzde 3,23 oranında artış göstermişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

