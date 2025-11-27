Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen vatandaş, büyümeden payını alamazken, ekonomistlerin yılın üçüncü çeyreğine dair Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentileri şekillendi. AA Finans'ın anketine göre Türkiye ekonomisinin kağıt üzerinde yüzde 4'e yakın bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Piyasaların ve ekonomi yönetiminin dikkatle takip ettiği 2025 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen veriyi 1 Aralık Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Veri öncesinde AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketi sonuçlandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Anket sonuçlarına göre ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan uzmanların büyüme öngörüleri, en düşük yüzde 3,20 ile en yüksek yüzde 5 aralığında değişiklik gösterdi.

YIL SONU VE 2026 TAHMİNLERİ DE NETLEŞTİ

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 olarak belirlendi. Yıl sonu için yapılan tahminler yüzde 3,00 ile yüzde 4,50 arasında seyretti.

Geleceğe dönük projeksiyonlarda ise 2026 sonu için büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,75 oldu. Hatırlanacağı üzere Türkiye ekonomisi, 2024'ün 3. çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 4,8 oranında büyüme kaydetmişti. Ekonomideki bu büyüme rakamlarının, gelir adaletsizliğinin derinleştiği bir ortamda tabana yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu.