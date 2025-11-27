Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu

Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu
Yayınlanma:
Ekonomistlerin, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi belli oldu.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen vatandaş, büyümeden payını alamazken, ekonomistlerin yılın üçüncü çeyreğine dair Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentileri şekillendi. AA Finans'ın anketine göre Türkiye ekonomisinin kağıt üzerinde yüzde 4'e yakın bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

HSBC Türkiye tahminini açıkladı: Enflasyon ne kadar olacak?HSBC Türkiye tahminini açıkladı: Enflasyon ne kadar olacak?

Piyasaların ve ekonomi yönetiminin dikkatle takip ettiği 2025 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen veriyi 1 Aralık Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Veri öncesinde AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketi sonuçlandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Anket sonuçlarına göre ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan uzmanların büyüme öngörüleri, en düşük yüzde 3,20 ile en yüksek yüzde 5 aralığında değişiklik gösterdi.

YIL SONU VE 2026 TAHMİNLERİ DE NETLEŞTİ

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 olarak belirlendi. Yıl sonu için yapılan tahminler yüzde 3,00 ile yüzde 4,50 arasında seyretti.

Enflasyon ve büyüme hedefi açıklandı! Resmi Gazete'den duyurdularEnflasyon ve büyüme hedefi açıklandı! Resmi Gazete'den duyurdular

Geleceğe dönük projeksiyonlarda ise 2026 sonu için büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,75 oldu. Hatırlanacağı üzere Türkiye ekonomisi, 2024'ün 3. çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 4,8 oranında büyüme kaydetmişti. Ekonomideki bu büyüme rakamlarının, gelir adaletsizliğinin derinleştiği bir ortamda tabana yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Ekonomi
Mehmet Şimşek'in görmediği Kasım ayı anketi ortaya çıktı
Mehmet Şimşek'in görmediği Kasım ayı anketi ortaya çıktı
60 yıllık fabrika Dilovası'ndan çekiliyor
60 yıllık fabrika Dilovası'ndan çekiliyor