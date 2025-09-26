Ekonomistler yanıtladı: Dolar çok yakında 44 TL olacak

ForInvest Haber tarafından 22 ekonomist ile gerçekleştirilen anketin sonuçları belli oldu. Çalışmaya göre, eylülde TÜFE aylık artış medyan tahmini yüzde 2,50, ortalama tahmin ise yüzde 2,48 oldu. 2025 ve 2026 yıl sonu için enflasyon beklentileri yükselirken, dolar/TL öngörülerinde ise farklılık yaşandı.

EYLÜL AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Ekonomistlerin eylül ayı TÜFE medyan tahmini yüzde 2,50, ortalama tahmini ise yüzde 2,48 artış yönünde oluştu. Aylık bazda en düşük tahmin yüzde 2,10, en yüksek tahmin ise yüzde 2,84 seviyesinde kaydedildi.

Yıllık TÜFE için medyan beklenti yüzde 32,38, ortalama ise yüzde 32,32 oldu. Tahmin aralığı ise yüzde 31,91 ile yüzde 32,78 arasında gerçekleşti.

Enerji, gıda, alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç tutulan TÜFE C Endeksi için beklentiler, aylık yüzde 2,79 ve yıllık yüzde 32,05 seviyesinde oluştu.

Geçen ay açıklanan ağustos TÜFE verisi, beklenti yüzde 1,80 olmasına rağmen yüzde 2,06 çıkmış ve yıllık enflasyon yüzde 33,52’ye yükselmişti.

2025 VE 2026 ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Ekonomistler, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30,00 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Bu tahmin geçen ayki anket döneminde yüzde 29,90 idi. Yıl sonu en yüksek beklenti yüzde 31,52, en düşük ise yüzde 29,20 oldu.

12 ay sonrası için medyan TÜFE tahmini yüzde 23,10 artış yönünde gerçekleşti.

2026 yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 21,80 seviyesinde oluştu. Beklentiler yüzde 19,10 ile yüzde 25,00 aralığında yer aldı. Bir önceki ankette 2026 sonu tahmini yüzde 21,70 idi.

C Endeksi için 2025 yıl sonu tahmini yüzde 30,00 olarak açıklandı. Geçen ay ise bu beklenti yüzde 29,50 idi.

DOLAR/TL BEKLENTİLERİ

Döviz tarafında ise 14 analistin 2025 sonu için yaptığı dolar kuru beklentisi 44 TL seviyesinde sabit kaldı.

12 ay sonrası için öngörülen dolar/TL 49,00 olarak belirlendi. Ancak 2026 yıl sonu için yapılan tahmin bir önceki 51,50 seviyesinden 51,8250’ye yükseldi.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK TARİH

Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü saat 10:00’da kamuoyuyla paylaşılacak.