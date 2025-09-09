Bankacılık devi tarih verdi: Dolar tahminini yükseltti!

HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini 42’den 44’e yükseltti.

Bankanın 8 Eylül tarihli raporuna göre, yıl sonu kur beklentisi 42 seviyesinden 44’e çıkarıldı. Revizyonun gerekçesi olarak daha düşük reel faizler ve reel kurda değerlenmenin gerçekleşmemesi gösterildi.

HSBC Stratejisti Murat Toprak, notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz kuru politikasının TL’yi sabit tutmaya devam ettiğini ancak reel değerlenmeye yönelik örtülü hedefinin geçen yıla kıyasla daha gevşek göründüğünü ifade etti.

Raporda, siyasi gelişmelerin Türk lirası için risk oluşturmayı sürdürdüğü, buna karşın makro-finansal dinamiklerin yıl sonuna kadar TL’nin nispeten yavaş bir nominal değer kaybı yaşamasını destekleyeceği öngörüsü paylaşıldı.

Toprak, faiz indirim döngüsünün ardından görünümün daha belirsiz hale geldiğini vurgulayarak, “Getirinin sıkışması ve TL mevduatlarına ödenen faiz oranlarındaki düşüş, uzun süre yüksek nominal ve reel faiz oranlarından sonra bazı riskler taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

HSBC ayrıca, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş patikasına girdiğini ve finansal istikrar risklerinin azaldığını belirtti.