Bankacılık devi tarih verdi: Dolar tahminini yükseltti!

Bankacılık devi tarih verdi: Dolar tahminini yükseltti!
Yayınlanma:
HSBC, düşük reel faiz oranları ve reel kurda değerlenme olmaması gerekçe göstererek yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti.

HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini 42’den 44’e yükseltti.

Bankanın 8 Eylül tarihli raporuna göre, yıl sonu kur beklentisi 42 seviyesinden 44’e çıkarıldı. Revizyonun gerekçesi olarak daha düşük reel faizler ve reel kurda değerlenmenin gerçekleşmemesi gösterildi.

HSBC Stratejisti Murat Toprak, notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz kuru politikasının TL’yi sabit tutmaya devam ettiğini ancak reel değerlenmeye yönelik örtülü hedefinin geçen yıla kıyasla daha gevşek göründüğünü ifade etti.

hsbc.jpg

Raporda, siyasi gelişmelerin Türk lirası için risk oluşturmayı sürdürdüğü, buna karşın makro-finansal dinamiklerin yıl sonuna kadar TL’nin nispeten yavaş bir nominal değer kaybı yaşamasını destekleyeceği öngörüsü paylaşıldı.

Toprak, faiz indirim döngüsünün ardından görünümün daha belirsiz hale geldiğini vurgulayarak, “Getirinin sıkışması ve TL mevduatlarına ödenen faiz oranlarındaki düşüş, uzun süre yüksek nominal ve reel faiz oranlarından sonra bazı riskler taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

HSBC ayrıca, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş patikasına girdiğini ve finansal istikrar risklerinin azaldığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Ekonomi
BES'e bedelli askerlik ve hac ayarı!
BES'e bedelli askerlik ve hac ayarı!
Erdoğan'ın filosu ve özelleştirme gelirleri Şimşek'e soruldu
Erdoğan'ın filosu ve özelleştirme gelirleri Şimşek'e soruldu
BOTAŞ ve BP'den 3 yıllık dev anlaşma: İmzalar atıldı!
BOTAŞ ve BP'den 3 yıllık dev anlaşma: İmzalar atıldı!