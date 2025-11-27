Ekonomide 'kara delik' büyüyor!

Vatandaş hayat pahalılığı altında ezilirken, ekonomideki makas açılmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 oranında artarak 7 milyar 580 milyon dolara fırladı. İthalatın ihracatı karşılama oranı ise gerileyerek yüzde 76'ya düştü.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ait dış ticaret istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, ekonomideki dengesizliğin derinleştiğini gözler önüne serdi. Genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan rapora göre, Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2,0 artışla 23 milyar 941 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 7,2'lik artışla 31 milyar 521 milyon dolara tırmandı.

10 AYLIK TABLO VAHİM

Yılın ilk 10 ayını kapsayan Ocak-Ekim döneminde ise açık daha da büyüdü. Bu süreçte ihracat yüzde 3,9 artışla 224 milyar 469 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Bu açığa yama yetmez! Dış ticaret açığı büyüdü!

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda dahi dış ticaret açığı Ekim ayında 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemler hariç ihracat yüzde 3,8 artarken, ithalattaki artış yüzde 5,2 ile yine ihracatın üzerinde seyretti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI DÜŞTÜ

Dış ticaret açığındaki yüzde 27,6'lık sert artış, ihracatın ithalatı karşılama oranını da aşağı çekti. Ekim 2024'te yüzde 79,8 olan bu oran, Ekim 2025'te yüzde 76,0'a geriledi. Ocak-Ekim döneminde ise karşılama oranı yüzde 76,6'dan yüzde 75,0'a indi.

İTHALAT CENNETİ OLDUK: ÇİN ZİRVEDE

İthalat verilerinde Çin'in hakimiyeti sürüyor. Ekim ayında en fazla ithalat yapılan ülke 3 milyar 977 milyon dolarla Çin olurken, onu Rusya, Almanya, İsviçre ve ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Dış ticaret açığı en yüksek seviyede!

İhracatta ise ilk sırayı 2 milyar 3 milyon dolarla Almanya alırken, onu Birleşik Krallık, ABD, Irak ve İtalya takip etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YİNE YERLERDE

Ekonomik büyümenin kalitesini gösteren yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı ise yine sınıfta kaldı. Ekim ayında imalat sanayi ürünleri ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı sadece yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Buna karşılık ithalatta bu oran yüzde 12,7 seviyesinde. Yani Türkiye, katma değeri düşük ürün satıp, yüksek teknolojili ürünleri dışarıdan almaya devam ediyor.