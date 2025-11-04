Bu açığa yama yetmez! Dış ticaret açığı büyüdü!

Bu açığa yama yetmez! Dış ticaret açığı büyüdü!
Yayınlanma:
Dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarken, yılın ilk 10 ayında 74,4 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 7,4 milyar dolara yükseldi. Yılın ilk 10 ayında ise açık 74,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

İHRACATTA REKOR KIRILDI

2024/05/03/uibin-mart-ihracati-28-milyar-dolar-a436277.jpg

Bakan Bolat, ekim ayında hem aylık hem yıllıklandırılmış ihracatta rekor kırıldığını belirterek, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %2,3 artışla 24 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

TÜİK açıkladı: İhracat azaldı, fiyatlar arttıTÜİK açıkladı: İhracat azaldı, fiyatlar arttı

Son 12 aylık ihracat ise 270,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İTHALAT ARTTI, AÇIK BÜYÜDÜ

2023/09/19/ihracat-d9t7-cover-evgy-cover.jpeg

Ekim ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 artarak 31,4 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı geçen yılki 6 milyar dolardan 7,4 milyar dolara yükseldi.

10 AYLIK AÇIK 74,4 MİLYAR DOLAR

Ocak–Ekim döneminde dış ticaret açığı toplamda 74,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracat rekortmeni tekstil devinde üretim durduİhracat rekortmeni tekstil devinde üretim durdu

Bakan Bolat, açıklamasında ihracatın artış ivmesini sürdürdüğünü vurgularken, “Ekim ayında en yüksek ihracat rakamına ulaştık, ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
Türk-İş'ten, Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklaması
Türk-İş'ten, Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklaması
Ünlü banka 'altında alım fırsatı'nı açıkladı!
Ünlü banka 'altında alım fırsatı'nı açıkladı!