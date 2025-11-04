Bu açığa yama yetmez! Dış ticaret açığı büyüdü!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 7,4 milyar dolara yükseldi. Yılın ilk 10 ayında ise açık 74,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

İHRACATTA REKOR KIRILDI

Bakan Bolat, ekim ayında hem aylık hem yıllıklandırılmış ihracatta rekor kırıldığını belirterek, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %2,3 artışla 24 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Son 12 aylık ihracat ise 270,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İTHALAT ARTTI, AÇIK BÜYÜDÜ

Ekim ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 artarak 31,4 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı geçen yılki 6 milyar dolardan 7,4 milyar dolara yükseldi.

10 AYLIK AÇIK 74,4 MİLYAR DOLAR

Ocak–Ekim döneminde dış ticaret açığı toplamda 74,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Bolat, açıklamasında ihracatın artış ivmesini sürdürdüğünü vurgularken, “Ekim ayında en yüksek ihracat rakamına ulaştık, ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.