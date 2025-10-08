İhracat rekortmeni tekstil devinde üretim durdu

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kurulu' listesinde yer alan Şık Makas'a ait CRS Kot firmasında yüzlerce işçi, maaşlarının ödenmediği belirterek iş bırakma eylemi başlattı.

Bunun üzerine Tokat'ta faaliyet gösteren fabrikada üretim durdu.

DEV TEKSTİL FİRMASINDA ÜRETİM DURDU

Sabah saatlerinde fabrikada bir araya gelen 800'ün üzerinde işçi, ücretlerinin 66 gündür verilmediğini belirterek iş bırakma eylemi başlattı.

Maaşlarını alamamaları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten bir işçi, "Kiramızı ve faturalarımızı bile ödeyemiyoruz. Çocuklarımız aç, bizden haber bekliyorlar" ifadeleriyle duruma isyan etti.

İHRACAT REKORTMENİYDİ

İşte Gündem'de yer alan habere göre; son yayınlanan İSO 500 listesinde 384. sırada yer alan sanayi devi, Türkiye'nin birçok bölgesinde tekstil fabrikalarını işletiyor.



Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları sonrası ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan işletme yöneticileri, fabrika işçilerine en kısa sürede ücretlerinin ödeneceğini ve sorunun çözüleceğini belirtti.