Dış ticaret açığı en yüksek seviyede!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Eylül 2025 Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı. Verilere göre ihracat yüzde 2,8, ithalat ise yüzde 8,7 oranında arttı. Böylece dış ticaret açığı eylülde yüzde 33,8 yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

EYLÜLDE İHRACAT 22,6 MİLYAR DOLAR, İTHALAT 29,5 MİLYAR DOLAR

Genel ticaret sistemi verilerine göre, Eylül 2025’te ihracat 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat ise 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığının 5 milyar 161 milyon dolardan 6 milyar 903 milyon dolara yükseldiğini gösterdi.

Cari 18,3, dış ticaret 62,6 milyar dolar açık verdi

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Eylül ayında yüzde 81 iken, 2025 Eylül ayında yüzde 76,6’ya geriledi.

YILIN İLK 9 AYINDA İHRACAT YÜZDE 4,1 ARTTI

Ocak–Eylül 2025 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar 578 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,9 artarak 267 milyar 637 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artışla 67 milyar 60 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,3’ten yüzde 74,9’a düştü.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARETTE DE ARTIŞ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Eylül 2025’te yüzde 2,1 artarak 21 milyar 227 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,8 artışla 22 milyar 438 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı yıllık bazda arttı

Aynı dönemde enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 211 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 4 artışla 43 milyar 665 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,6 olarak kaydedildi.