Efsane mi gerçek mi!? SUV'lar küçük arabalardan daha mı güvenli?

Çarpışma testlerine göre büyük bir araç maksimum koruma sağlamıyor...

Bildiğiniz gibi, fizik gerçekten de önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, bir arabanın ağırlığını 500 kilogram artırmanın hayatta kalma şansını yaklaşık %19 artırdığını gösteriyor. "Klasik" bir araba bir SUV ile çarpıştığında , momentum, daha hafif olan arabanın çarpışmadan kaynaklanan enerjinin çoğunu alacağı şekilde dağıtılır. Sonuç olarak, SUV'nin büyük hasarlardan kurtulma olasılığı daha yüksekken, küçük araba bir metal yığınına dönüşebilir. Ancak büyük boyutun avantajları burada bitiyor.

Amerikan Karayolu Güvenliği Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan bir dizi çarpışma testi, büyük boyutların her zaman daha yüksek güvenlik puanı anlamına gelmediğini kanıtlıyor. Tüm ölümcül kazaların yaklaşık dörtte birini oluşturan önden çarpışmalarda , büyük SUV'lar bile kabin deformasyonu gösteriyor. Araçtaki yolcuların yerine kullanılan mankenlerde, sürücü ve yolcuların bacaklarında yüksek yaralanma riski tespit edildi. Ayrıca, testler sırasında tüm modeller arka yolcuları korumada başarısız oldu.

Kaza istatistikleri de bu efsaneyi çürütüyor. 2017-2022 dönemindeki kazaların analizi, ağır SUV ve kamyonetlerdeki yolcu ölüm oranının binek otomobillere göre biraz daha düşük olduğunu gösterdi . Aynı zamanda, bu tür ağır araçların küçük araçlarla çarpışması, küçük bir otomobilde ölüm riskini her milyon kazada yaklaşık 7 vaka artırıyor. Yani, büyük bir SUV'nin, yolcularını tamamen korumaktan ziyade, tehdidi diğer yol kullanıcılarına aktarma olasılığı daha yüksek.

Aracın ağırlık dağılımı da önemlidir, zira bir SUV'nin ağırlık merkezinin yüksek olması devrilme riskini artırır , ancak modern denge kontrol sistemleri bu sorunu kısmen telafi eder.

Bu, aracın boyutunun bir çarpışmada her derde deva olmadığı anlamına gelir. Kuşkusuz, önden çarpışmalarda ağırlık önemli bir rol oynar, ancak yüksek kaliteli yapı ve modern teknoloji olmadan bir SUV son derece savunmasız kalır. Ve tam tersi, elbette, güçlü ve iyi düşünülmüş bir şasiye ve bir dizi modern destek sisteminin desteğine sahip kompakt bir otomobil de aşağı kalır yanı yoktur ve bazen hantal bir SUV'den daha iyi performans göstermeyi başarır.