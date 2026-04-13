Dünya şoka uyandı: Küresel piyasalar ablukada! Saat verildi

Ortadoğu’da gerilimin sonlanabileceğine yönelik Pakistan’da yürütülen müzakere sürecinde tarafların uzlaşması beklenirken tersi oldu. Görüşmeler, Hürmüz Boğazı kontrolü üzerinden gelen ağır bir restleşmeyle sonuçlandı.

Umutların yerini derin bir tedirginliğe bıraktığı haftanın ilk saatlerinde küresel piyasalar şokla açıldı. ABD cephesinden gelen açıklamalar piyasaları adeta "abluka" altına aldı.

TRUMP VE CENTCOM'DAN 'DENİZ ABLUKASI' KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Trump’ın bu hamlesi, sadece ABD ile sınırlı kalmayacak; açıklamaya göre NATO ve Körfez ülkeleri de bu blokaja destek verecek.

SAAT VERİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise daha sert bir adım atarak, bugün itibarıyla İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik bir deniz ablukası başlatıldığını duyurdu.

Abluka için 13 Nisan'ı işaret eden ABD, saat 17.00'den itibaren İran'da deniz ablukasının başlayacağını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) (TSİ:17.00)İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." denildi.

Ablukanın, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı belirtildi.

İsrailli bakanlardan gelen "saldırıların yeniden başlayabileceği" yönündeki açıklamalar da ateşkesin tamamen rafa kalktığı korkusunu tetikledi.



PETROL %7,4 FIRLADI, ALTIN SATIŞTA

Bu gelişmeler, piyasalarda "en kötü senaryo" hafızasını yeniden tazeledi ve fiyatlamalar doğrudan "savaş" moduna geçti:

Brent Petrol: Arz güvenliğine dair endişelerle yüzde 7,4 artarak 98,7 dolara fırladı.

Dolar Endeksi: Güvenli liman arayışıyla 99 seviyesine çıktı.

Altın (Ons): Yüksek faiz beklentilerinin (Fed'in faiz indirmeme ihtimali) artmasıyla yüzde 0,6 düşerek 4.723 dolara geriledi.

Tahvil Piyasası: ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 4,36'ya yükseldi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ HAYALLERİ 'ABLUKA' ALTINDA

ABD’de açıklanan son Mart ayı enflasyonu (TÜFE), yıllık %3,3 ile beklentinin altında kalmış gibi görünse de aylık %0,9’luk artış ve enerji maliyetlerindeki ivmelenme, Fed’in "şahin" duruşunu koruyacağına işaret ediyor. Petrol fiyatlarındaki bu son artış, enflasyonist baskıyı daha da artıracağı için para piyasalarında faiz indirimi beklentileri hızla zayıfladı.

DÜNYA EKONOMİSİ WASHINGTON’DA TOPLANIYOR

Tüm bu kaosun ortasında, IMF ve Dünya Bankası Grubu'nun 2026 Bahar Toplantıları bugün Washington'da başlıyor. 18 Nisan’a kadar sürecek toplantılarda; Lagarde (ECB), Ueda (BoJ) ve Bailey (BoE) gibi merkez bankası başkanları petrol şoku ve sevkiyat engellerini masaya yatıracak.

Ancak piyasalar, teknik analizlerden ziyade Hürmüz'den gelecek askeri haberlere odaklanmış durumda.

AVRUPA VE ASYA'DA NEGATİF SEYİR

Avrupa: Enerji arz riski nedeniyle endeks vadeli kontratları negatif. ECB'den beklenen faiz artırımı tahminleri yeniden 3'e yükseldi. Macaristan'da ise Orban dönemi sona erdi; Peter Magyar seçimleri kazandı.

Asya: Bölgenin dışa bağımlılığı nedeniyle enerji akışındaki aksama korkusu piyasaları vurdu. Nikkei 225 ve Hang Seng endekslerinde %1'i aşan kayıplar görüldü.

TÜRKİYE: CARİ AÇIK VE 44,70 DOLAR DİRENCİ

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak olan Şubat ayı ödemeler dengesi verilerinde. Ekonomistler şubat ayında 7,1 milyar dolarlık dev bir cari açık beklerken, yıl sonu açık tahmini 45,9 milyar doları buluyor.

Dolar/TL: Bankalararası piyasa açılışında 44,7040 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul: Cuma günü 14.073 puandan kapanan BIST 100’de bugün 14.000 puan destek, 14.200 puan direnç olarak takip edilecek.