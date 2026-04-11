Dev banka: Fed desteği altını uçurur!

Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle sert dalgalanmalar yaşayan altın piyasası için küresel finansın ağır toplarından dikkat çeken raporlar yayımlandı. ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli baskılara rağmen altının orta ve uzun vadede yeniden yükseliş trendine gireceğini öngörüyor.

ANZ’DEN 5 BİN 800 DOLARLIK 'REKOR' PROJEKSİYONU

Altın fiyatları, Şubat ayında tırmanan jeopolitik risklerle ons başına 5 bin 500 doları test ettikten sonra yaklaşık yüzde 10 gerilemişti. ANZ analistleri, bu geri çekilmenin kalıcı olmadığını savunarak şu verilere dikkat çekti:

Altın ucuzlayınca kasaları doldurdular

Yıl Sonu Tahmini: ANZ, ons altın tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde koruyor.

Merkez Bankası Alımları: 2026 yılında merkez bankalarının yaklaşık 850 ton altın alımı yapması bekleniyor.

Faiz İndirimi Beklentisi: Küresel büyüme ve enflasyon dengesinin bozulmasıyla merkez bankalarının yeniden faiz indirimine yönelmesi, altını destekleyen ana motor olacak.

GOLDMAN SACHS: "FED DESTEĞİ ALTINI UÇURUR"

Altın konusunda iyimserliğini koruyan bir diğer dev ise Goldman Sachs oldu. Banka, 5 bin 400 dolarlık ons tahminini sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl toplam 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisinin fiyatları uçuracağını vurguladı.

RİSKLER VE FIRSATLAR: HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK EŞİK

Analistler, piyasadaki riskleri ve destekleyici unsurları şu şekilde özetliyor:

Aşağı Yönlü Riskler: Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıklar ve likidite ihtiyacı kısa vadede fiyatları baskılayabilir.

Altın kritik seviyeye kilitlendi!

Yukarı Yönlü Destekler: ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla zayıflayan dolar, altın için itici güç oluşturuyor. Çatışmaların uzaması durumunda ise "güvenli liman" arayışı talebi patlatabilir.