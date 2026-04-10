Altın ucuzlayınca kasaları doldurdular

Ortadoğu’da tırmanan savaş riskleri ve küresel piyasalardaki likidite sıkışıklığı, Mart 2026’da ons altın fiyatlarında yüzde 11,55 gibi görülmemiş bir düşüşe yol açtı. Ancak bu sert düşüş, ekonomik gücü yerinde olan ülkelerin merkez bankaları için bir "alım şenliği" başlattı.

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul tarafından paylaşılan veriler, hangi ülkelerin bu kaosu fırsata çevirdiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

POLONYA VE ÖZBEKİSTAN'DAN DEV ALIM

Dünya genelinde altın toplama yarışı hız kesmeden devam ediyor. Mart ayının öne çıkan alıcıları şunlar oldu:

POLONYA ULUSAL BANKASI: Sadece Mart ayında altın varlıklarını 11 ton artırdı. Ülkenin toplam altın rezervi 582 tona ulaşırken, yıl başından bu yana yapılan net alım 31 tonu buldu.

ÖZBEKİSTAN MERKEZ BANKASI: Mart ayında 9 tonluk bir hamle yapan Özbekistan, ilk çeyrekteki toplam alımını 25 tona, toplam rezervini ise 416 tona çıkardı.

ÇİN DURMAK BİLMİYOR: 17 AYDIR KESİNTİSİZ ALIM

Dünyanın dev ekonomisi Çin, altın konusundaki iştahını sürdürüyor. Çin Halk Bankası, geçtiğimiz ay 5 tonluk ekleme yaparak Şubat 2025’ten bu yana en yüksek aylık alımını gerçekleştirdi. Tam 17 aydır aralıksız altın toplayan Çin’in toplam rezervleri 2 bin 313 tona fırladı.

ORTA ÖLÇEKLİ EKONOMİLER DE SIRAYA GİRDİ

Sadece devler değil, daha küçük ölçekli ekonomiler de Mart ayındaki düşüşten payını aldı:

ÇEK ULUSAL BANKASI: Martta 2 ton altın alarak toplam varlığını 77 tona taşıdı.

GUATEMALA MERKEZ BANKASI: Eylülden bu yana ilk kez harekete geçerek rezervlerine 2 ton altın ekledi ve toplam varlığını 16 tona yükseltti.

MART AYINDA NE OLMUŞTU?

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, petrol fiyatlarındaki artışın tetiklediği “yüksek enflasyon-yüksek faiz” kıskacıyla Mart ayını 4 bin 668 dolardan kapatmıştı. Bu süreçte ons fiyatı en düşük 4 bin 99 dolar seviyesine kadar gerileyerek alıcılar için tarihi bir kapı açmıştı.