Altın kritik seviyeye kilitlendi!

Yayınlanma:
ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin doları zayıflatması, altına beklediği ivmeyi kazandırdı. Haftayı yüzde 1,54 yükselişle kapatan spot altın, şimdi 5 bin dolarlık o kritik direnç noktasına kilitlendi. Küresel enflasyonun dört yılın zirvesine çıkması ise altın fiyatlarındaki ateşi daha da körüklüyor.

Ortadoğu’da silahların geçici olarak susması, küresel finans piyasalarında doların geri çekilmesine, altının ise atağa kalkmasına neden oldu.

Spot altın, haftalık bazda yüzde 1,54 prim yaparak ons başına 4 bin 749,26 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Piyasa katılımcıları şimdi bir yandan ateşkesin ne kadar süreceğini sorgularken, diğer yandan altının rekor yolculuğunu takip ediyor.

GÜÇLÜ BİR DİRENÇ Mİ, YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

Teknik analiz uzmanları, altın fiyatları için "kırılma noktası" olarak 5 bin dolar seviyesini işaret ediyor.

Uzmanlara göre altın yukarı yönlü hareketini sürdürürse 5 bin dolar seviyesi çok güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Bu psikolojik sınırın aşılması durumunda yükseliş trendi yeni bir ivme kazanarak tarihi zirveleri zorlayabilir.

ENFLASYON VE FAİZ KISKACINDA ALTIN

Altın fiyatlarını destekleyen sadece jeopolitik riskler değil, aynı zamanda dizginlenemeyen enflasyon verileri. ABD’de Mart ayı verileri, tüketici fiyatlarının son dört yılın en hızlı artışını kaydettiğini gösterdi.

Savaş Etkisi: Savaşın tetiklediği enerji fiyatları ve uygulanan tarifeler enflasyonu yukarı çekerken, bu durum merkez bankalarının faiz indirim alanını daraltıyor.

Risk Faktörü: Faizlerin yüksek seyretmesi, herhangi bir getiri (faiz/temettü) sunmayan altın için aşağı yönlü bir risk oluşturmaya devam ediyor. Yatırımcılar, "enflasyondan korunma" ile "yüksek faiz maliyeti" arasında zorlu bir denge arıyor.

FİZİKİ TALEPTE 'HİNDİSTAN' KIPIRDANMASI

Yüksek fiyatlar küresel çapta talebi baskılasa da fiziki tarafta sınırlı bir hareketlilik var:

Hindistan: Ülkedeki önemli bir festival öncesinde altına olan ilgi sınırlı da olsa arttı. Ancak Hindistanlı tüketiciler de yüksek fiyatlardan şikayetçi.

Çin: Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Çin'de ise altın primlerinde daralma görüldü, bu da talebin doyum noktasına ulaştığı sinyalini veriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

