Altının 12 bin lira olacağı tarihi "Şokun şahı" diyerek verdi: Doların fırlayacağı rakamı da açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer piyasalara ilişkin tahminlerini paylaştı. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşla yatırımcısını ters köşe yapan altının iç piyasada 12 bin lira olacağı tarihi verdi. "Şokun şahı" diyerek yaşanacak kritik süreci anlatan Geçer, "Bir gün uyandığımızda" doların fırlayacağı rakamı da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana uluslararası bir kriz ortamı dünyayı kasıp kavururken özellikle kıymetli madenler ile dolarda dengeler alt üst oldu. Son olarak İran'a karşı savaş başlatan Trump'ın hamleleri ve İran'ın misillemeleriyle altın ve dolar paritesinde büyük hareketlere neden oldu.

Uzun süredir yakaladığı rekor yükselişlerle iç piyasada da yatırımcının tercihi olan altın düşüşe geçmesiyle hayal kırıklığı yaratırken geleceği ise soru işaretlerine neden oldu. Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artış sürerken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den piyasaları sarsacak bir analiz geldi.

ALTININ 12 BİN LİRA OLACAĞI TARİHİ "ŞOKUN ŞAHI" DİYEREK VERDİ

YouTube hesabı üzerinden takipçilerine seslenen Geçer, döviz kuru ve altın fiyatlarında "kontrol edilemez" bir sürece girildiğini savunarak, yatırımcıları bekleyen büyük kırılmaya dair tarih ve rakam verdi.

Doların yükselişiyle birlikte iç piyasada altın fiyatlarının da rekor seviyelere ulaşacağını ileri süren Selçuk Geçer, "Şokun şahı geliyor" ifadesini kullanarak beklediği o sarsıcı rakamı paylaştı.

Geçer, gram altın yatırımcısı için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dolar yanlışlıkla hızlı şekilde yükselirse gram altın fiyatı da altının onsu buralarda kalsa bile 12 bin TL’ye gidiyor. Çok kritik sürece girmiş bulunuyoruz. Gram altın 12 bin TL, hayırlı olsun."

Ünlü ekonomist, küresel altın fiyatları yerinde saysa dahi Türkiye’deki kur hareketliliğinin gram altını bu seviyeye taşıyacağını iddia etti.

DOLARIN FIRLAYACAĞI RAKAMI DA AÇIKLADI

Dolar kurundaki artışın nedenlerini ve nereye varacağını da detaylandıran Geçer, kontrollü bir artış sağlanamazsa yaşanacak felaket senaryosunu dile getirdi.

Piyasa sarsıldı! Pahalılıktan kaçan akın akın oraya gidiyorPiyasa sarsıldı! Pahalılıktan kaçan akın akın oraya gidiyor

"Bir gün uyandığımızda doların 80-90 TL civarında olduğunu görebiliriz" diyen Geçer, ekonomideki risk faktörlerini şöyle sıraladı:

"Son yıllarda tekrar döviz ve doları konuşmaya başladık. En temel sebebi kısa vadeli dış borç oranları hızla artıyor. Merkezi yönetim borç stoku artıyor. Petrol fiyatlarının yükseliyor olması. Turizm ve ihracat gelirinin her geçen gün düşüyor olması."

Altın ucuzlayınca kasaları doldurdularAltın ucuzlayınca kasaları doldurdular

Üç senedir yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirten Selçuk Geçer, ağır bir kur krizinin kapıda olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Lütfen kuru yavaş yavaş olması gereken yere getirin, aksi takdirde büyük kırılma olur. Bu kırılmanın bedeli enflasyon olarak karşımıza çıkar. Geldiğimiz noktada çok ağır kur krizi kapı gibi karşımızda duruyor."

Not: Haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Ekonomi
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Servet bu şehirde değerlendi
Servet bu şehirde değerlendi