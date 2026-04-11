ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana uluslararası bir kriz ortamı dünyayı kasıp kavururken özellikle kıymetli madenler ile dolarda dengeler alt üst oldu. Son olarak İran'a karşı savaş başlatan Trump'ın hamleleri ve İran'ın misillemeleriyle altın ve dolar paritesinde büyük hareketlere neden oldu.

Uzun süredir yakaladığı rekor yükselişlerle iç piyasada da yatırımcının tercihi olan altın düşüşe geçmesiyle hayal kırıklığı yaratırken geleceği ise soru işaretlerine neden oldu. Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artış sürerken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den piyasaları sarsacak bir analiz geldi.

ALTININ 12 BİN LİRA OLACAĞI TARİHİ "ŞOKUN ŞAHI" DİYEREK VERDİ

YouTube hesabı üzerinden takipçilerine seslenen Geçer, döviz kuru ve altın fiyatlarında "kontrol edilemez" bir sürece girildiğini savunarak, yatırımcıları bekleyen büyük kırılmaya dair tarih ve rakam verdi.

Doların yükselişiyle birlikte iç piyasada altın fiyatlarının da rekor seviyelere ulaşacağını ileri süren Selçuk Geçer, "Şokun şahı geliyor" ifadesini kullanarak beklediği o sarsıcı rakamı paylaştı.

Geçer, gram altın yatırımcısı için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dolar yanlışlıkla hızlı şekilde yükselirse gram altın fiyatı da altının onsu buralarda kalsa bile 12 bin TL’ye gidiyor. Çok kritik sürece girmiş bulunuyoruz. Gram altın 12 bin TL, hayırlı olsun."

Ünlü ekonomist, küresel altın fiyatları yerinde saysa dahi Türkiye’deki kur hareketliliğinin gram altını bu seviyeye taşıyacağını iddia etti.

DOLARIN FIRLAYACAĞI RAKAMI DA AÇIKLADI

Dolar kurundaki artışın nedenlerini ve nereye varacağını da detaylandıran Geçer, kontrollü bir artış sağlanamazsa yaşanacak felaket senaryosunu dile getirdi.

"Bir gün uyandığımızda doların 80-90 TL civarında olduğunu görebiliriz" diyen Geçer, ekonomideki risk faktörlerini şöyle sıraladı:

"Son yıllarda tekrar döviz ve doları konuşmaya başladık. En temel sebebi kısa vadeli dış borç oranları hızla artıyor. Merkezi yönetim borç stoku artıyor. Petrol fiyatlarının yükseliyor olması. Turizm ve ihracat gelirinin her geçen gün düşüyor olması."

Üç senedir yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirten Selçuk Geçer, ağır bir kur krizinin kapıda olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Lütfen kuru yavaş yavaş olması gereken yere getirin, aksi takdirde büyük kırılma olur. Bu kırılmanın bedeli enflasyon olarak karşımıza çıkar. Geldiğimiz noktada çok ağır kur krizi kapı gibi karşımızda duruyor."

Not: Haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.