Piyasa sarsıldı! Pahalılıktan kaçan akın akın oraya gidiyor

Türkiye ile Rusya arasındaki yıllardır süregelen geleneksel turizm koridoru, son dönemde yaşanan ekonomik sarsıntılar ve fahiş maliyet artışları nedeniyle rotasını Uzak Doğu’ya kırdı. Japonya’dan gelen resmi veriler, 2025 yılında ülkeyi ziyaret eden Rus turist sayısının tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdığını gözler önüne serdi.

YEN’DEKİ DEĞER KAYBI JAPONYA’YI CAZİBE MERKEZİ YAPTI

Rus tatilcilerin alışılmış rotalarını değiştirmesinin arkasında yatan en büyük etken, Japon Yeni’nin küresel piyasalarda dolar karşısında yaşadığı sert değer kaybı oldu. Bu durum, yabancı turistler için Japonya’daki konaklama ve hizmet bedellerini çok daha ekonomik bir seviyeye çekti. Türkiye’de ise otel fiyatları ve paket turlarda yaşanan yüksek enflasyonist artış, Rus vatandaşlarının bütçesini zorlayarak onları alternatif arayışına itti.

TÜRKİYE PAHALILIĞININ BEDELİNİ Mİ ÖDÜYOR?

Türkiye’deki turizm sektöründe yaşanan maliyet artışları Rus turistlerin planlarını altüst ederken, Japonya bu fırsatı vize kolaylıklarıyla lehine çevirdi. 2026 yılı için Rusya’dan Japonya’ya yapılan erken rezervasyonların bir önceki yıla oranla yüzde 35 artması, bu yeni eğilimin geçici olmadığını, aksine kalıcı bir rotaya dönüştüğünü kanıtlıyor.

JAPONYA TURİZM TARİHİNİN EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Sadece Rusya’dan değil, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte Japonya, tarihinin en yüksek toplam yabancı turist sayısına ulaştı. Özellikle bütçe dostu tatil imkanı arayanlar için Japonya, Türkiye’nin en güçlü rakiplerinden biri haline geldi. Rus turistlerin bu keskin yönelimi, Türkiye’nin turizm stratejilerini ve fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.