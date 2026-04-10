Avrupa’da Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa gibi popüler destinasyonlarda artan aşırı turizm, gezginleri daha sakin, uygun fiyatlı ve otantik deneyim sunan ülkelere yönlendirdi.

Özellikle Z kuşağı ve milenyum nesli, kalabalıktan uzak, doğayla iç içe ve yerel kültürü koruyan rotalara yoğun ilgi gösteriyor.

MOLDOVA: SOVYET TARİHİ VE DEV ŞARAP MAHZENLERİ

SeeNews’e göre, Ulusal İstatistik Bürosu verileri Moldova’nın 2025 yılında yaklaşık 525.100 turist ağırladığını gösteriyor. Avrupa’nın en az ziyaret edilen ülkeleri arasında yer alan Moldova, bütçe dostu tatil arayanlar için öne çıkıyor.

Başkent Kişinev’de Sovyet mimarisinin izleri görülebilirken, Cricova’daki dünyanın en büyük yeraltı şarap şehri dikkat çekiyor. “Zamanda donmuş” olarak anılan Transdinyester bölgesi ve kayalıklara oyulmuş Orheiul Vechi manastırları da ülkenin öne çıkan durakları arasında yer alıyor.

LİHTENŞTAYN: ALPLERİN KALBİNDE BİR MASAL ÜLKESİ

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn, Planet of Hotels'e göre, 2022'de sadece 85 bin turist ağırladı. Vaduz Kalesi’nin gölgesinde Alplerin eşsiz manzarasını sunan bu mikro devlet, kayak merkezi Malbun ve modern sanat müzesiyle dikkat çekiyor. Burada pasaportunuza özel bir hatıra damgası vurdurabilir veya dağlarda lamalarla yürüyüşe çıkabilirsiniz.

SAN MARİNO: DÜNYANIN EN ESKİ CUMHURİYETİ

İtalya topraklarıyla çevrili San Marino, Adriyatik Denizi’ne hâkim ortaçağ kuleleriyle dikkat çekiyor. Cadılar Yolu boyunca yapılan yürüyüş, ziyaretçilere tarihin izlerini sunarken; teleferikle çıkılan zirveden İtalyan kırsalının panoramik manzarası izlenebiliyor.

Lüks ile tarihi sakinliği bir araya getiren ülke, Visit San Marino verilerine göre, 2025 yılında yaklaşık iki milyonun biraz üzerinde turist ağırladı.

KOSOVA: OSMANLI MİRASI VE GENÇ ENERJİ

Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova, Rugova Dağları’nın etkileyici doğasıyla Osmanlı mirasını bir araya getiriyor. Prizren’deki tarihi camiler, Priştine’deki brütalist mimari yapılar ve UNESCO korumasındaki manastırlar ülkenin kültürel zenginliğini öne çıkarıyor.

Uygun fiyatlı kafe kültürü ve yöresel lezzet “flija” da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kosova İstatistik Ajansı verilerine göre ülke, 2025 yılında 463.092 turist ağırladı.

KUZEY MAKEDONYA: DOĞANIN VE KÜLTÜRÜN BİRLEŞTİĞİ NOKTA

UNESCO korumasındaki Ohrid Gölü ile öne çıkan Kuzey Makedonya, Balkanlar’ın en dikkat çeken destinasyonları arasında yer alıyor. Başkent Üsküp’te Osmanlı ve modern mimarinin iç içe geçtiği yapılar ziyaretçileri karşılarken, Vardar Vadisi’ndeki üzüm bağları ve milli parklar doğa tutkunlarına geniş seçenekler sunuyor.

Ohrid’in dar sokakları ve meşhur incileri ise bölgeye gelenlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Devlet İstatistik Ofisi verilerine göre ülke, geçen yıl Ocak–Kasım döneminde yaklaşık 1,2 milyon turist ağırladı.