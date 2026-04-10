Çin piyasadan topladı: Gümüşü olan panikledi

Altın fiyatlarındaki rekor tırmanış nedeniyle alternatif arayan yatırımcıların gözbebeği olan gümüş, Çin’in devasa hamlesiyle küresel ekonominin en oynak aktörü haline geldi.

Çin gümrük verilerine göre, 2026 yılının ilk iki ayında gümüş ithalatı 790 ton barajını aşarak rekor kırdı. Özellikle Şubat ayındaki 470 tonluk alım, "tarihin en yüksek aylık ithalatı" olarak kayıtlara geçti.

GÜNEŞ PANELLERİ GÜMÜŞÜ 'YUTUYOR'

Piyasadaki bu devasa çekilmenin arkasında sadece yatırımcılar değil, dev sanayi hamleleri var. Enerji krizine karşı güneş paneli üretimine hız veren Çinli şirketler, maliyet artışı riskine karşı savunma pozisyonu alarak piyasadaki gümüşü toplamaya başladı.

Yenilenebilir enerji ve ileri teknoloji sektörlerinin lokomotifliğini yaptığı bu talep, Çin iç piyasasında fiyatları küresel seviyelerin üzerine çıkardı ve dış piyasalardan metal tedarikini hızlandırdı.

YÜZDE 70'LİK YÜKSELİŞ VE SERT ÇAKILMA

2026’nın ilk haftalarında gümüş fiyatları, spekülatif alımların da etkisiyle yaklaşık yüzde 70 oranında bir yükseliş kaydederek yatırımcısını heyecanlandırmıştı. Ancak bu hızlı tırmanışın ardından Ocak ayı sonunda yaşanan sert düzeltme, "piyasa oynaklığı" kavramını yeniden tanımladı. İthalat verileri talebin hala güçlü olduğunu gösterse de, fiyatlardaki bu istikrarsızlık bireysel yatırımcı için büyük risk taşıyor.

ÇİN'DEN 'KONTROLLÜ TİCARET' HAMLESİ

Piyasadaki belirsizliği körükleyen en büyük hamle ise Pekin yönetiminden geldi. Çin hükümeti, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak şekilde sadece 44 şirkete gümüş ihracat izni verdi.

Bu kısıtlama, gümüş ticaretinin daha parçalı ve kontrol edilebilir bir yapıya bürünmesine yol açarken, küresel piyasada gümüş bulmayı zorlaştırıyor.