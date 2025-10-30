Dünya piyasalarının gözü Xi-Trump görüşmesinde

ABD Başkanı Donald Trump ve Xi Jinping, 2019'dan bu yana ilk kez Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya geldi ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiler hakkında kritik bir görüşme yaptı.

FED KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRMİŞTİ

Toplantı, küresel piyasalarda teknoloji sektörünün öncülüğünde yaşanan yükselişin ardından gerçekleşti. Bu yükseliş, çarşamba günü Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell tarafından onaylanan ABD'deki faiz indirimi ile daha da güçlendi.

Ancak Powell'ın açıklaması, aralık ayında ek bir faiz indirimine dair şüpheler uyandırarak ABD piyasalarını sarstı ve doların değerini yükseltti.

NVIDIA NASDAQ’I SIRTLADI

Teknoloji ağırlıklı endeks Nasdaq daha sonra toparlanarak, yapay zeka devi Nvidia'nın bir kez daha değer kazanmasının ardından dördüncü kez rekor seviyede kapandı. Nvidia, piyasa değeri 5 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

ASYA BORSALARI GÖRÜŞME ÖNCESİ DURGUN

Perşembe sabahı ise Tokyo, Şanghay ve Sidney'de işlem gören başlıca endeksler neredeyse yatay seyretti.

Çarşamba günü resmi tatilden dönen Hong Kong ve Taipei ise ılımlı artışlar kaydetti.

SEUL SAMSUNG’LA YÜKSELDİ

Seul'deki hisse senetleri, teknoloji devi Samsung Electronics'in üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 32'lik kar artışı ve otomotiv sektöründeki güçlü kazançların da etkisiyle yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

BÜTÜN GÖZLER O GÖRÜŞMEDE

Dikkatler şimdi, iki tarafın heyetleri arasında kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerden önce el sıkışma ve dostça selamlaşmalarla başlayan Trump ve Xi arasındaki görüşmelere odaklanmış durumda.

Görüşmeler ciddi bir şekilde başlamadan önce Xi, iki ülkenin “ortak ve dost olması gerektiğini” söylerken, Trump ise “uzun süre harika bir ilişki” kuracaklarını belirtti.

Piyasalar, Trump'ın bu hafta Pekin ile kapsamlı bir anlaşma yapılabileceğine olan güvenini ifade eden açıklamalarıyla canlandı.

KRİTİK KONULAR MASADA

Tartışılabilecek önemli konular arasında, şu anda Çin'in hakim olduğu stratejik bir sektör olan nadir toprak minerallerinin tedariki, yapay zeka ve bilgisayar çipleri konusunda rekabet ve Ukrayna ve Tayvan dahil jeopolitik sıcak noktalar yer alıyor.