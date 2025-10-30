Trump ve Xi kritik görüşme için bir araya geldi

Trump ve Xi kritik görüşme için bir araya geldi
Son dakika... Son olarak nadir toprak elementleri üzerinden yeni bir ticaret savaşına girişen ABD ve Çin heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonucu ayarlanan kritik ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesi öncesi ikili Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya geldi. Liderler görüşme öncesi açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin ve Washington heyetlerinin yoğun şekilde sürdürdüğü müzakerelerin ardından iki ülke arasındaki ticari krizi çözmek için bir araya geldi.

Güney Kore'nin Busan kentinde görüşmek üzere buluşan ikili, toplantılarına başlamadan önce açıklamalarda bulundu. İkilinin gündeminde nadir toprak elementleri ve karşılıklı gümrük vergilerinin olacağı öngörülüyor.

İLK AÇIKLAMALAR İYİMSER

ABD Başkanı, Çin ile uzun ve harika bir ilişkileri olacağını söyledi.

Çinli lider ise ABD ve Çin'in "büyük güçler" olarak sorumluluğu birlikte sırtlamaları gerektiğine dikkat çekti.

İkilinin görüşme öncesi yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

'UZUN VE HARİKA BİR İLİŞKİMİZ OLACAK'

ABD Başkanı Donald Trump "sert müzakereci” Xi Jinping ile “çok başarılı bir görüşme” beklediğini söyledi. ABD Başkanı, Çin lideri Xi'ye "Uzun süren ve harika bir ilişkilerinin olacağını" belirtti.

'ABD VE ÇİN BİRLİKTE SIRTLAMALI'

Xi ise iki ülke arasındaki şiddetli ticaret savaşında ateşkesin sağlanması beklenen görüşmeler öncesinde Trump'a “onu görmekten çok memnun olduğunu” söyledi.

Çinli lider şöyle konuştu:

"ABD ve Çin her zaman hemfikir değil. İki ülke ortak ve arkadaş olmalı. ABD ve Çin büyük güç olmanın sorumluluğunu birlikte sırtlamalı."

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'in nadir toprak mineralleri üzerinde uyguladığı kısıtlamalara yanıt olarak Çin'den gelen tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.

Bu karar, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına neden olmuştu.

Pekin, yarı iletkenler ve diğer teknolojilerin küresel üretimi üzerinde daha geniş bir yetki alanı talep ederek kontrollerini artırmıştı.

YABANCI ORDULARA LİSANS YOK

Çin hükümeti, çip üretimi de dahil olmak üzere, Çin'de üretilen nadir toprak elementlerini en az miktarda içeren ürünleri ihraç eden tüm şirketlerin lisans almasını zorunlu kılacağını açıklamıştı.

Yabancı ordularla herhangi bir bağlantısı olan şirketlerin bu lisansları büyük ölçüde reddedileceği belirtilmişti.

'KÖTÜ NİYETLİ VE DÜŞMANCA'

ABD Başkanı Trump ise misilleme tarifelerini açıkladığı paylaşımında, Çin'in nadir toprak mineralleri ihracatına getirdiği kısıtlamaları “kötü niyetli ve düşmanca” olarak nitelendirmiş ve bunların “dünyadaki hemen hemen her ülkenin hayatını zorlaştıracağını” söylemişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

