ABD-Çin arasında teknoloji yarışı: Çıkarılabilir ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarın satışları başladı
Yayınlanma:
Dünyanın hareketli ve kayan ekranlı ilk dizüstü bilgisayarı olan Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable 2025 satışa sunuldu. Benzersiz Copilot+ PC sınıfı dizüstü bilgisayar, Çin'de 4.200 dolara, ABD'de ise 3.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ThinkBook Plus G6 Rollable 2025, 2000x1600 piksel çözünürlüğe sahip 14 inç ekrana sahip. Dikey olarak katlandığında 16,7 inç boyuta ulaşabiliyor, 8:9 en boy oranına ve 2000x2350 piksel çözünürlüğe sahip. Ekran alanı yalnızca 10 saniyede neredeyse %50 oranında artırılabiliyor.

Benzersiz dizüstü bilgisayar, yeni Core Ultra 7 258V işlemci ve entegre Arc 140V çekirdekli grafik kartıyla donatılmıştır. NPU bloğu maksimum 47 TOPS işlem gücü sağlarken, yapay zeka için toplam işlem gücü 115 TOPS'a ulaşmaktadır.

ThinkBook Plus G6 Rollable 2025, 5 megapiksel RGB kızılötesi kamera, çift mikrofon ve Elevoc gürültü engelleme teknolojisiyle geliyor. Harman Kardon hoparlörler ve Dolby Atmos desteği de mevcut.

thinkbook-plus-02.webp

14 inçlik ekran, 8:9 en boy oranıyla dikey olarak 16,7 inçe kadar uzatılabiliyor

Dizüstü bilgisayarda, 65 W gücünde USB-C GaN üzerinden güç alan dahili 66 Wh batarya bulunuyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği sunan modelde ayrıca iki adet Thunderbolt 4 portu bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

