Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi

Küresel altın piyasasının otorite kurumu olan Dünya Altın Konseyi (WGC), 2026 Mart ayı verilerini yayımladı.

Rapora göre altın, tüm büyük para birimleri karşısında değer kaybederek son 13 yılın en dramatik düşüşüne imza attı.

HAZİRAN 2013'TEN BU YANA EN KÖTÜ AY: 4.608 DOLAR

Mart ayını 4.608 dolar/ons seviyesinde tamamlayan altın, aylık bazda yüzde 12 değer kaybetti. Bu keskin düşüş, altının Haziran 2013’teki büyük çöküşünden bu yana gördüğü en kötü aylık performans olarak kayıtlara geçti.

Düşüşün ana nedenleri ise momentum kaybı ve yatırımcı pozisyonlarındaki ani çözülmeler olarak saptandı.

BATI SATTI, ASYA TOPLADI: 12 MİLYAR DOLARLIK KAÇIŞ

Mart ayında küresel altın borsa yatırım fonlarından (ETF) toplamda 12 milyar dolarlık (yaklaşık 84 ton) devasa bir çıkış yaşandı. Ancak bu çıkışın coğrafi haritası oldukça çarpıcı:

Kuzey Amerika: 14 milyar dolarlık (-87 ton) sert satış.

Avrupa: 0,1 milyar dolarlık (-7 ton) kayıp.

Asya: Satış dalgasına direnen tek bölge oldu. Asya piyasasına 1,9 milyar dolarlık (10 ton) taze giriş kaydedildi.

WGC analistlerine göre Batılı yatırımcılar yükselen tahvil getirileri ve güçlü dolar nedeniyle altından çıkarken, Asyalı yatırımcılar bu düşüşü bir "alım fırsatı" olarak değerlendirdi.

BÜYÜK SARSINTIYA RAĞMEN POZİTİF BÖLGEDE

Türev piyasalar tarafında da tablo benzer oldu. COMEX piyasasında net uzun pozisyonlar 2 milyar dolar (19 ton) azaldı.

Teknik olarak trendin tersine dönmesi, satış baskısını daha da derinleştirdi. Ancak raporun altını çizdiği bir nokta var: Bu büyük sarsıntıya rağmen altın, yılın genel toplamında halen "artı" bölgede kalmayı sürdürüyor.