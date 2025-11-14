Döviz piyasası alev aldı: Dolar ve Euro peş peşe rekor kırdı!

Döviz kurları haftanın son işlem gününe sert yükselişle başladı. Dolar/TL kuru erken işlemlerde 42,33 seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Euro/TL de 49,34 TL’yi test ederek yeni rekorlar kaydetti. Öğle saatlerinde dolar 42,32 TL, euro ise 49,22 TL seviyelerinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin son günlerde yaptığı “şahin tonlu” açıklamalar dolar endeksinde zayıflamaya yol açsa da bu durum dolar/TL paritesine yansımadı. Türkiye’de kur, iç dinamiklerin ve swap mekanizmasının etkisiyle yönünü yukarı çevirdi.

HER PERŞEMBE AYNI SENARYO

Yaklaşık 10 aydır tekrarlanan swap hareketliliği bu Perşembe gecesi de yaşandı. Büyük fonlar, haftanın son işlem günü öncesinde yüklü miktarda dolar satarak TL’ye geçiyor ve hafta sonunu da kapsayan yüksek faizli swap işlemleriyle pozisyonlarını değerlendiriyor. Swap getirisi alındıktan sonra gece yarısından sonra dolar yeniden alınarak pozisyon kapatılıyor.

Bu mekanizma nedeniyle Perşembe geceleri dolar/TL kurunda sert sıçramalar görülürken, bu hafta da aynı tablo tekrarlandı ve kur yeni bir tarihi zirveye ulaştı.

EURO/TL DE REKOR SERİSİNDE

Euro/TL, gece saatlerinde 49,34 TL’yi görerek rekor tazeledi. Öğle seansında ise 49,22 TL seviyesinden işlem gördü. Böylece hem dolar hem de euro, haftanın son işlem gününe rekorlarla başlamış oldu.

FED ÜYELERİNDEN FAİZ MESAJLARI

Küresel piyasalar ise Fed yöneticilerinin açıklamalarına odaklandı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, önceki faiz indirimine destek vermediğini ve Aralık toplantısı için hâlâ kararsız olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Aralık toplantısında net bir karar vermek için erken olduğunu belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonun hâlâ yüzde 3 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak faizlerin “bir süre daha” mevcut seviyede kalması gerektiğini ifade etti.

Buna karşılık Fed Guvernörleri Stephen Miran, Christopher Waller ve Michelle Bowman mevcut ekonomik koşulların faiz indirimi için uygun olduğunu savundu. Miran, enflasyon görünümünün iyileştiğine dikkat çekti.

Bu gelişmelerle piyasalarda oynaklığı ölçen “korku endeksi” VIX, yüzde 15 artışla 20,16 seviyesine yükseldi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12’ye çıktı, dolar endeksi ise yüzde 0,3 gerileyerek 99,16 oldu.

Para piyasalarında Fed’in Aralık ayında 25 baz puan faiz indirme ihtimali yüzde 63’ten yüzde 52’ye geriledi.