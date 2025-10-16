Dört tekerlekli dünya için tam bir çöküş! Dev grup büyük risk altında

Dört tekerlekli dünya için tam bir çöküş! Dev grup büyük risk altında
Yayınlanma:
Avrupa otomobil pazarı, fabrikaların yarı kapasiteyle çalışması ve üretim oranlarının giderek yavaşlaması nedeniyle beklenenden daha yavaş bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şu anki durumda sorunun merkezinde muhtemelen Stellantis yer alıyor.

Avrupa'da dört kapılı otomobil dünyası zor durumda ve bu zorluk tüm üreticiler için giderek daha belirgin hale geliyor. Stellantis grubu, Ekim ayı başlarında birkaç fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu. Örneğin, İtalya'nın en çok satan otomobili FIAT Panda ve müşteriler arasında oldukça popüler olan iki otomobil olan Alfa Romeo Junior'ın üretildiği Pomigliano d'Arco üretim tesisi birkaç günlüğüne kapatıldı.

ARABA KRİZİ GİDEREK CİDDİLEŞİYOR

auto-14-10-2025-fuoristrada-it.jpeg

En çok satan SUVlardan Jeep Avenger'ın yanı sıra Alfa Romeo Junior ve FIAT 600'ün de evi olan Polonya'nın Tychy kentinde de aynı şey yaşandı . Paris yakınlarındaki Poissy fabrikasından bahsetmeye bile gerek yok. Stellantis ciddi bir krizde ve kapalı fabrikalar konusu çoğu Avrupalı ​​üreticiyi endişelendiriyor. Uzmanlar, tüm markaları duraklatması gereken bir rakam açıkladı. Mevcut durum göz önüne alındığında, neden ciddi bir endişe kaynağı olduğunu görelim.

OTOMOTİV, AVRUPA FABRİKALARINDAKİ KRİZİN ZORLUKLARINI ORTAYA KOYUYOR

Volkswagen, Almanya'nın Zwickau ve Dresden kentlerindeki üretimi bir hafta süreyle durdurdu. Bunlar yalnızca elektrikli otomobil üreten fabrikalar ve bu da bu araçlara olan talebin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Bloomberg'in son günlerde bildirdiği AlixPartners araştırmasına göre, Avrupa'da en az sekiz araç fabrikası fazlası var ve genel olarak fabrikalar kapasitelerinin ortalama yalnızca %55'i ile çalışıyor. Esasen, hiçbir zaman tam kapasitede değiller.

STELLANTİS FABRİKASI: KORKUTUCU BİR ANALİZ

stellantis-brands-lead.webp

Stellantis'in durumu daha da kötü, çünkü tesisleri şu anda toplam kapasitelerinin yalnızca %45'iyle çalışıyor. Araştırmacı Fabian Pointek'e göre, Çinli üreticilerin büyümesi durumu daha da kötüleştirebilir . Ayrıca, 2028'de Avrupa'daki otomobillerin %6'sının Çin malı olabileceğini ve Eski Kıta'da bugün olduğundan yaklaşık 860.000 daha az araç üretilme riskinin bulunduğunu belirtiyor. Kısacası, durum giderek daha endişe verici hale geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

