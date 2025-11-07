Dolar ve euro yükseldi!

Yayınlanma:
Döviz kurları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 42 lira eşiğini aşan dolar seyrini sürdürdü, euro ise TL karşısındaki kaybını telafi etti.

Döviz kurları yeni haftaya nasıl başladı? “Döviz bugün ne olur?” sorularının yanıtı, merak ediliyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar bir süredir zorladığı 42 lirayı gördü ve bu seviyenin üzerinde seyrini sürdürdü. Euro ise sınırlı bir yükseliş gösterdi.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

7 Kasım 2025 Cuma sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,24

ALIŞ(TL) 42,1944

SATIŞ(TL) 42,2046

Euro % 0,12

ALIŞ(TL) 48,7180

SATIŞ(TL) 48,7897

İngiliz Sterlini % 0,08

ALIŞ(TL) 55,4262

SATIŞ(TL) 55,4813

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

