Dolar 42 TL oldu!
Yayınlanma:
Döviz kurlarında yeni hafta yüksek başladı. Dolar bir süredir zorladığı 42 lira sınırını aştı. Euro ve sterlin yükselişte. İşte günce döviz kurları...

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar 42 lirayı gördü, euro 49 liraya yakın seyrediyor.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

27 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,20

ALIŞ(TL) 41,9877

SATIŞ(TL) 42,0228

Euro % 0,37

ALIŞ(TL) 48,7793

SATIŞ(TL) 48,9827

İngiliz Sterlini % 0,30

ALIŞ(TL) 55,9833

SATIŞ(TL) 56,0298

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altın fiyatları düşüşe geçti!
Ehliyeti olanlar dikkat! 7 bin 438 lira ödememek için son 4 gün