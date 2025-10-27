Dolar 42 TL oldu!
“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.
Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.
Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?
Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar 42 lirayı gördü, euro 49 liraya yakın seyrediyor.
İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?
27 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla:
ABD Doları % 0,20
ALIŞ(TL) 41,9877
SATIŞ(TL) 42,0228
Euro % 0,37
ALIŞ(TL) 48,7793
SATIŞ(TL) 48,9827
İngiliz Sterlini % 0,30
ALIŞ(TL) 55,9833
SATIŞ(TL) 56,0298