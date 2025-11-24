Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Haftanın ilk işlem gününde piyasaların nabzı tutulurken, döviz kurlarında yukarı yönlü sınırlı hareketlilik dikkat çekiyor. Saat 09:30 itibarıyla dolar kuru 42,45 lira seviyelerinde seyrederken, euro ise 48,95 lira bandında işlem görüyor. Serbest piyasadaki anlık veriler, dövizde yıllık bazda ciddi bir değer kazancına işaret ediyor.

SERBEST PİYASADA SON DURUM

24 Kasım 2025 Pazartesi sabahı serbest piyasada dolar, 42,3967 TL alış ve 42,4793 TL satış fiyatıyla güne başladı. Amerikan para birimi, düne kıyasla yüzde 0,03 oranında sınırlı bir yükseliş kaydetti. Euro cephesinde ise alış fiyatı 48,8833 TL, satış fiyatı 48,9374 TL olarak belirlendi. Eurodaki günlük değişim oranı yüzde 0,10'luk artış yönünde oldu. İngiliz Sterlini ise 55,6561 TL seviyesinden işlem görüyor.

DÜNKÜ KAPANIŞ RAKAMLARI

Dün piyasalarda dolar en yüksek 42,4517 TL'yi, en düşük ise 42,3705 TL'yi test etmiş ve günü 42,4380 TL seviyesinden tamamlamıştı. Euro ise 49,0707 TL ile zirveyi gördüğü dünü, en düşük 48,7882 TL işlem seviyesinin ardından 48,9013 TL ile kapatmıştı.

DOLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22'Yİ AŞTI

Kasım ayının başına göre 0,39 TL artışla yüzde 0,93 değer kazanan dolar, yılbaşından bu yana yatırımcısına önemli bir getiri sağladı. 35,3663 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre 7,09 liralık bir artış gösteren doların 11 aylık değer kazancı yüzde 20,04 oldu. Son bir yıllık periyotta ise kur, 34,5655 liradan 42,4528 liraya tırmanarak yüzde 22,82 oranında yükseldi.

EURODA YÜKSELİŞ DAHA SERT

Euro, Kasım ayı başına göre 0,38 TL artışla yüzde 0,78 değer kazandı. Yılbaşında 36,4849 TL olan euro kuru, aradan geçen sürede 12,47 liralık artışla yüzde 34,17 oranında değerlendi. Yıllık bazda bakıldığında ise 36,0240 liradan 48,9519 liraya çıkan euro, yüzde 35,89'luk bir getiri sağladı.

İngiliz Sterlini, Kasım ayının ilk gününe göre 0,32 TL artışla yüzde 0,57 değer kazandı. Yılbaşı değeri olan 43,9782 TL'ye göre 11,69 lira yükselen sterlin, yüzde 26,57 oranında prim yaptı. Son bir yılda ise 43,3490 liradan 55,6648 liraya ulaşarak yüzde 28,41'lik bir artış kaydetti.

24 Kasım Pazartesi günü döviz kuru şu şekilde:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 42,4368

SATIŞ(TL) 42,4610

Euro % 0,12

ALIŞ(TL) 48,9440

SATIŞ(TL) 48,9740

İngiliz Sterlini % 0,06

ALIŞ(TL) 55,6635

SATIŞ(TL) 55,6932