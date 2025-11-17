Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Yayınlanma:
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro, yeni haftaya hareketli başladı. Bugün dolar haftaya 42,3320 liradan, Euro ise 49,1580 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro kurları, yeni haftanın ilk işlem gününde belli oldu.

Bugün serbest piyasada doların alış fiyatı 42,3300 lira olurken, satış fiyatı 42,3320 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, cuma günkü kapanış fiyatı olan 42,3300 liraya göre yatay bir seyir izlediğini gösteriyor.

Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlarAkaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar

EURO'DA HAFİF GERİLEME

Euro cephesinde ise hafif bir düşüş gözlemlendi. Cuma günü 49,2910 liradan kapanan Euro'nun bugünkü alış fiyatı 49,1560 lira, satış fiyatı ise 49,1580 lira oldu.

Gündemdeki bu kur hareketliliği, piyasaların yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

Ara tatil bitti, ders zili çaldı: İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 80'i gördüAra tatil bitti, ders zili çaldı: İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 80'i gördü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Ekonomi
Altında yükseliş sürüyor!
Altında yükseliş sürüyor!
Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar