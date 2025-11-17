Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro kurları, yeni haftanın ilk işlem gününde belli oldu.

Bugün serbest piyasada doların alış fiyatı 42,3300 lira olurken, satış fiyatı 42,3320 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, cuma günkü kapanış fiyatı olan 42,3300 liraya göre yatay bir seyir izlediğini gösteriyor.

EURO'DA HAFİF GERİLEME

Euro cephesinde ise hafif bir düşüş gözlemlendi. Cuma günü 49,2910 liradan kapanan Euro'nun bugünkü alış fiyatı 49,1560 lira, satış fiyatı ise 49,1580 lira oldu.

Gündemdeki bu kur hareketliliği, piyasaların yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

