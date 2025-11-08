Dolar TL ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Alım-satım yapacaklar dolar, euro kurunu araştırıyor. İşte güncel döviz kuru...

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz piyasalarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. 8 Kasım 2025 Cumartesi günü itibarıyla dolar ve euro fiyatları, iç ve dış ekonomik gündeme paralel olarak merak konusu oldu. İşte günün güncel döviz kuru verileri...

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL?

dolar-001.jpg

Ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi nedeniyle dolar ve euro kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 8 Kasım 2025 sabahı itibarıyla döviz piyasasında son durum şöyle:

ABD Doları % 0,26

ALIŞ(TL) 42,2031

SATIŞ(TL) 42,2135

Euro % 0,33

ALIŞ(TL) 48,8670

SATIŞ(TL) 48,8923

İngiliz Sterlini % 0,38

ALIŞ(TL) 55,6154

SATIŞ(TL) 55,6481

Küresel piyasalarda dolar endeksi güç kazanırken, euro/dolar paritesi sınırlı hareketlilik gösteriyor. Türkiye’de ise döviz kurları, Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

