Dolar TL ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Döviz kurunda yükseliş sürüyor. Dolar ve euro TL karşısında yine yüksek seyrediyor. İşte güncel dolar TL kuru...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, ABD'den gelen enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı hareketlenirken içeride de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı etkili oldu. Döviz kuru TL karşısında yükselişini sürdürdü.

ABD'den gelen veriler ve Donald Trump'ın Fed çıkışları ve tarifeleri sonrası küresel piyasada zayıflayan dolar, küçük adımlarla TL karşısında yükselişini sürdürdü.

Günlerdir ara ara 48 TL'nin altına sarkan euro ise 48,5'in üzerine çıktı.

İşte 13 Eylül 2025 Cumartesi gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,17

ALIŞ(TL) 41,3226

SATIŞ(TL) 41,3970

Euro % 0,15

ALIŞ(TL) 48,4810

SATIŞ(TL) 48,6749

İngiliz Sterlini % -0,06

ALIŞ(TL) 56,0711

SATIŞ(TL) 56,2159

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

