Dolar sakin, Euro 49 TL'yi aştı

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,2320'den tamamladı.

Dolar/TL yatay seyirle 42,2370 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,1 artışla 49,0390, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,5360 seviyesinde.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD kişi başı 2 bin dolar dağıtacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

KÜRESEL PİYASALAR VE TÜRKİYE'DE DÖVİZ GÜNDEMİ

Küresel piyasalarda dolar endeksi güç kazanırken, euro/dolar paritesi sınırlı hareketlilik gösteriyor. Türkiye’de ise döviz kurları, Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor.