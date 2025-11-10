Dolar euro yeni haftaya nasıl başladı?

Yayınlanma:
Döviz kurlarında yeni hafta yükselişle başladı. Dolar TL karşısında değerlenirken, euro da geçen haftaya göre yükseldi.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz piyasalarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. 8 Kasım 2025 Cumartesi günü itibarıyla dolar ve euro fiyatları, iç ve dış ekonomik gündeme paralel olarak merak konusu oldu. İşte günün güncel döviz kuru verileri...

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL?

Ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi nedeniyle dolar ve euro kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 8 Kasım 2025 sabahı itibarıyla döviz piyasasında son durum şöyle:

ABD Doları % 0,05

ALIŞ(TL) 42,2252

SATIŞ(TL) 42,2303

Euro % -0,16

ALIŞ(TL) 48,7810

SATIŞ(TL) 48,7986

İngiliz Sterlini % -0,19

ALIŞ(TL) 55,4977

SATIŞ(TL) 55,5236

Küresel piyasalarda dolar endeksi güç kazanırken, euro/dolar paritesi sınırlı hareketlilik gösteriyor. Türkiye’de ise döviz kurları, Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

