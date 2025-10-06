DİSK acı kaybı açıkladı asgari ücrete zam istedi

Türkiye’de asgari ücret, uzun süredir ortalama gelir seviyesine dönüşmüş durumda. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikal hakların zayıflatılması sonucu milyonlarca çalışanın asgari ücret veya bu seviyeye yakın gelirlerle yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRET 9 AYDA 5621 TL ERİDİ

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılı boyunca asgari ücretteki kayıp 5 bin 621 TL’ye ulaştı. DİSK’in açıklamasına göre, asgari ücret uzun süredir açlık sınırının bile altında kalıyor.

Hükümetin 2025 yılı başında yaptığı %30’luk artış, resmi enflasyonun (%44,4) yaklaşık 15 puan altında kalmıştı. Temmuz ayında da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıya çağrılmadığı için ücretlerde herhangi bir artış yapılmadı. Böylece işçiler, yılın ilk dokuz ayında enflasyona karşı ciddi bir gelir kaybına uğradı.

“ARALIK BEKLENMEDEN KOMİSYON TOPLANMALI”

DİSK, hükümete acil toplantı çağrısı yaptı. Açıklamada, “Aralık ayı beklenmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı ve asgari ücret derhal artırılmalıdır. Geç de olsa hatadan dönülmelidir.” ifadeleri yer aldı.

Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına da çağrıda bulunarak, “Komisyon hemen toplanmalı ve yılın son üç ayı için yeni bir ücret belirlenmelidir.” dedi.

“KOMİSYONUN YAPISI DEMOKRATİK DEĞİL”

DİSK, asgari ücretin belirlenme sürecine yönelik eleştirilerini de yineledi. Mevcut komisyon yapısının “hükümet-işveren işbirliğiyle” çalıştığını belirten Çerkezoğlu, sürecin gerçek bir toplu pazarlık mekanizmasıyla yürütülmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca, asgari ücret hesaplanırken yalnızca işçinin kendisinin değil, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

“ASGARİ ÜCRET MESELESİ MEMLEKET MESELESİDİR”

DİSK açıklamasında, iktidarın düşük ücret politikasının Türkiye’yi “ucuz işgücü cenneti” haline getirdiği belirtildi.

“Bu ülke asgari ücretliler ülkesi olmayı hak etmiyor.” denilen açıklamada, çözümün örgütlenmekten ve sendikalı olmaktan geçtiği ifade edildi.

DİSK, tüm işçilere şu çağrıyı yaptı:

“Bu adaletsiz düzeni değiştirmek, zincirleri kırmak için birleşelim. Tüm işçileri DİSK’li olmaya davet ediyoruz.”