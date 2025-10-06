Asgari ücrette dev kayıp: 1,3 trilyon!

Enflasyon ve vergi yükü işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor. DİSK-AR’ın Ekim 2025 Ücret Kayıpları İzleme Raporu’na göre, 2025 yılının ilk dokuz ayında asgari ücretten en az 1 trilyon 328 milyar TL kayıp oluştu.

Yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi uygulamaları, işçilerin reel gelirlerinde ciddi düşüşlere yol açtı. 2025’in dokuzuncu ayında ortalama bir işçinin maaşının yaklaşık %41’i, vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.

İlk dokuz ayda enflasyon kaynaklı kayıp: 789 milyar TL

Vergilerden kaynaklı kayıp: 539 milyar TL

Toplam birikimli kayıp: 1 trilyon 328 milyar TL

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMAMASI KAYIPLARI BÜYÜTTÜ

Rapora göre, Temmuz 2025’te asgari ücrete ara zam yapılmaması, işçi sınıfının kayıplarını daha da artırdı.

Eylül 2025’te asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 5 bin 621 TL olarak hesaplandı.

Yılın ilk dokuz ayında ortalama işçi başına birikimli kayıp 79 bin 353 TL seviyesine ulaştı.

VERGİ VE ENFLASYONUN BİRİKİMLİ ETKİSİ

Araştırmaya göre, SGK kapsamındaki yaklaşık 17 milyon işçi, hem artan vergi yükü hem de yüksek enflasyon nedeniyle harcanabilir ücretlerinde ciddi erime yaşadı.

Ocak 2025’te gelir vergisi ve damga vergisi dahil işçi başına toplam kesinti: 10.029 TL

Ağustos-Eylül 2025’te aynı kesinti: 10.825 TL

Ortalama işçi enflasyon kaybı Ocak’ta: 1.885 TL → Eylül’de: 9.529 TL

Ocak’ta toplam erime: 4.789 TL → Eylül’de: 12.767 TL

TOPLAM KAYIPLAR DEVASA BOYUTLARDA

Sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybı Eylül 2025’te 161,8 milyar TL, enflasyon ve vergi kaynaklı toplam erime ise 216,8 milyar TL oldu.

Dokuz aylık birikimli kayıp ise 1,3 trilyon TL’yi aştı, işçilerin reel gelirleri büyük oranda eridi.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE REEL ÜCRET ERİMESİ

Rapora göre, işçilerin ücretlerinden varlıklı kesimlere kaynak transferi gerçekleşiyor. Enflasyon ve adaletsiz vergi sistemi, gelir eşitsizliğini derinleştirirken işçi sınıfının harcanabilir net maaşlarını hızla eritiyor.